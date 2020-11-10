Часть миротворцев, которых Россия отправила в Нагорный Карабах воевали на Востоке Украины. В частности, они принимали участие в военных действиях на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Во время разведки обнаружили, что военную технику так называемой 15 миротворческой бригады привлекали во время захвата Крыма. Об этом сообщил представитель сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

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По его словам, военнослужащие этой бригады также щеголяли медалью за освобождение Крыма. По его мнению, это полностью подтверждает их участие в боевых действиях.

Справка. Самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах. Военные будут находиться там в течение 5 лет. Подробнее об этом – читайте здесь.

Макарук отметил, что в соцсетях неоднократно фиксировали, что служащие 15 миротворческой бригады публиковали фото погибших на Донбассе бойцов.

Больше всего им пришелся по душе украинский город Краснодон, который расположен на Луганщине. Там они делали перевалочную базу,

– заявил он.

Как рассказал Макарук, в 2017 году удалось установить 5 бойцов бригады, которые размещали свои геолокационные отметки на фотографиях. В частности, они были близко расположены к линии соприкосновения с украинскими военными. Также были фотографии с украинским флагом на территории Луганщины.

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Представитель InformNapalm отметил, что в целом эта бригада принимала непосредственное участие в подготовке войны против Грузии в 2008 году. По словам Макарука, ее участники очень удачно притворяются "миротворцами", когда это выгодно руководству России.

"Миротворческие бригады в мире формируют в течение определенного времени. Здесь за 24 часа собрали бригаду, которую уже доставили на территорию Армении", – подчеркнул он.

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По мнению Макарука, было заранее известно, что они нужны на территории Нагорного Карабаха.

Почему это выгодно России

Представитель InformNapalm заявил, что этой ситуацией создают контролируемый хаос. По его мнению, то же было и с Таджикистаном и Узбекистаном. Там хотели создать зону нестабильности. Макарук также добавил, что Россия не имеет ресурсов, чтобы поддерживать новые объединения.

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