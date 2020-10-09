В Карабахе серьезное ранение получил Юрий Кот – ведущий "Антимайдана"
В Нагорном Карабахе под обстрел попали трое российских журналистов. Один из них Юрий Кот – российский пропагандист, который родился в Украине и до 2014 года продвигал здесь пропагандистские идеи Кремля.
Обстрел в Нагорном Карабахе
Ранее об этом писало издание Интерфакс со ссылкой на МИД Армении. Речь идет об обстреле христианского собора, что в Шуше. В нем пострадали трое российских журналистов.
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Наиболее известным из них как для россиян, так и для украинцев является именно Юрий Кот, который еще называет себя Юрием Котенко. К слову, он из этой троицы больше всего и пострадал.
Он получил ранения в районе живота и грудной клетки, а также в руки и ноги. Кроме того, Юрий Кот потерял около 3,5 литра крови. Армянские врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Другие раненые журналисты – тоже еще те пропагандисты. Они снимали пропагандистские сюжеты о ряде войн, развязанных Россией – на Донбассе, в Приднестровье, Чечне, в Грузии и тому подобное.
Позже в России сообщили, что двух из трех раненых перевезут в Россию. Кот остается в больнице Еревана в крайне тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс.
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Кто такой Юрий Кот
- Он родился в Житомире и почти всю свою жизнь жил в Украине. Здесь он работал на "Новом канале", "Суспільном", которое тогда было "УТ-1" и "Інтері".
- Впрочем известным, но также нужным российской пропаганде он стал благодаря своему участию в "Антимайдані". Юрий Кот стал его ведущим, а после Революции Достоинства бежал в Россию.
- Он активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, а также является координатором кремлевского пропагандистского проекта "Бессмертный полк" в Украине.