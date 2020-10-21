В Европе стремительно растет число новых больных COVID-19. Из-за этого некоторые государства начали вводить жесткие карантинные ограничения.

В некоторых европейских странах снова регистрируют рекордные показатели заражений, сообщает 24 канал.

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Бельгия

Бельгия находится на 2 месте после Чехии в Европе по темпам распространения COVID-19. По состоянию на 20 октября 2020 здесь зарегистрировали более 700 новых заражений за сутки на 100 тысяч населения. Поэтому правительство возобновило часть карантина. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, в стране в первую очередь ограничивают близкие контакты между людьми – до одного человека.

Работа из дома должна стать правилом для тех, кто может так работать. А для работ, которые нельзя выполнять из дома, работодатели должны принять все необходимые меры, чтобы гарантировать работникам максимальную безопасность на рабочем месте,

– заявил он.

В Бельгии также с 19 октября 2020 закрыли бары и рестораны и ввели комендантский час. Запретили и все передвижения по улице с полуночи до 5 утра. Такие ограничения будут действовать до середины ноября.

Чехия

Похожие меры ввели и в Чехии, но там они вызвали у граждан бурный протест. Сейчас страна является лидером в Европе по количеству новых заражений на 100 тысяч населения. Недавно власти закрыли не только все бары и рестораны, но и музеи, библиотеки, культурные центры и другие развлекательные заведения.

Кроме того, в Чехии прекратили обучение в школах и университетах. В начале ноября 2020 власть пересмотрит эти меры и введет новые, если темпы распространения коронавируса не уменьшатся.

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"У нас впереди 3 недели, в течение которых мы ожидаем увеличения количества пациентов. Нам необходимо подготовить нашу систему здравоохранения к большому наплыву больных", – заявил министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Италия

В Италии, которая понесла большие потери во время первой волны COVID-19, не спешат восстанавливать жесткий карантин. Хотя там тоже в последнее время регистрируют рекордные показатели заражений – более 9 тысяч в день. Принимать решение об ограничении будет местная власть.

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По словам премьер-министра Джузеппе Конте, мэры смогут закрывать общественные пространства с 21:00. Также они смогут ограничить доступ на площади и улицы. Как он отметил, разрешение будут предоставлять только тем, кто там живет или имеет там свой бизнес.

Словения

В Словении, которая первой в Европе в мае 2020 заявила о преодолении коронавируса, из-за новой волны объявили эпидемию и ввели комендантский час. Поэтому после 21:00 никто не сможет выходить на улицы или находиться в любом общественном месте.

Если полиция или органы здравоохранения обнаружат человека на улице и он не подпадает под категорию, для которой сделали исключение, его оштрафуют,

– добавил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

Также правительство запретило движение между регионами. Все ограничения будут действовать как минимум 2 недели.

Ирландия

В Европе пока только Ирландия решилась на почти полный карантин. Правительство страны решило, что ситуация с пандемией в государстве является очень серьезной. Начиная с полуночи 21 октября 2020, всю страну на 6 недель переводят в особый режим работы:

будут закрыты все магазины, кроме тех, которые продают предметы первой необходимости;

не будут работать спортивные и концертные залы и развлекательные центры;

рестораны и бары смогут обслуживать клиентов только "на вынос";

сократят количество общественного транспорта;

работников переведут на удаленную работу;

граждане не смогут отходить от дома на расстояние более 5 километров.

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При этом обучение в школах отменять не будут. Эти ограничения правительство Ирландии пересмотрит, если количество новых заражений COVID-19 не будет увеличиваться.