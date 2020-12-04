С реакцией парламента на решения Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве возникло явное зависание. К оперативной реакции на эту ситуацию Верховная Рада оказалась не готова.

Верховная Рада: карантинное зависание

Эпидемия COVID-19 ударила в ноябре и по парламенту. Заболели и целый ряд народных депутатов, в том числе председатель Верховной Рады и его первый заместитель, и несколько десятков работников аппарата Верховной Рады.

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В ноябре Верховная Рада работала в пленарном режиме всего одну неделю (3-6 ноября), и 17 ноября. Фактически со второй недели ноября парламент перешел в карантинный режим, который был прерван только на один день (17 ноября). Главным достижением Верховной Рады в ноябре стало утверждение бюджета в первом чтении. Причем бюджет был принят с большим запасом голосов – всего за проект бюджета проголосовало 275 депутатов (209 от "Слуги народа", 20 от группы "Доверие", 19 от фракции "Батькивщина", 16 – от группы "За будущее", и 11 внефракционных).

А вот с реакцией парламента на решения Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве возникло явное зависание. К оперативной реакции на эту ситуацию Верховная Рада оказалась не готова. Был инициирован ряд различных законопроектов, которыми занялся профильный комитет. Болезнь председателя Верховной Рады и его первого заместителя и переход парламента в карантинный режим также способствовали зависанию работы над антикоррупционным законодательством и ответа на действия Конституционного суда.

Но было также очевидно, что в депутатском корпусе нет консенсуса в этом вопросе и придется искать очень гибкий компромисс.

У многих наблюдателей, однако, возникло подозрение, что у части депутатов, как и у судей Конституционного суда, работает эгоистический интерес, заключающийся в негативном отношении к электронному декларированию. Поскольку "зависание" затронуло и профильный парламентский комитет, по настоянию председателя парламента была создана рабочая группа по работе над оптимизацией антикоррупционного законодательства с учетом решений Конституционного суда. Свои предложения парламентская рабочая группа представила только в начале декабря, но решение по ним не принято до сих пор.

Конфликты и скандалы вокруг отдельных членов правительства в ноябре

В ноябре произошло усиление критики в адрес правительства в связи с ситуацией в медицинской сфере, по поводу карантина выходного дня, и, особенно, вследствие кризисных тенденций в социально-экономической сфере.

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Но главная тенденция в ноябре относительно деятельности правительства – обострение напряжения и политической борьбы вокруг отдельных министров. Сначала под огнем критики оказался министр здравоохранения Максим Степанов, хотя менять главу медицинского ведомства в разгар эпидемии достаточно рискованно. Напряжение вокруг министерства здравоохранения возросло еще и потому, что критики министра Степанова продвигали на его место главного санитарного врача Виктор Ляшко, против которого выступили целый ряд влиятельных представителей медицинской общественности.

Затем возникли информационные конфликты и скандалы вокруг вице-премьера Олега Уруского, министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия. В конце ноября появилась информация о возможности отставки министра экономики Игоря Петрашко и министра обороны Андрея Тарана, у которого возникло противостояние с начальником Генштаба Вооруженных Сил Украины Русланом Хомчаком. Параллельно возникли утечки информации о возможности создания министерства аграрной политики и назначении на должность его руководителя нардепа от "Батькивщины" В.Ивченко.

Слухов и скандалов вокруг отдельных членов правительства в ноябре было немало, но ни одного кадрового решения по членам Кабмина так и не было принято.

К каким последствиям могут привести эти скандалы для правительства Шмыгаля?

Но зато произошла рокировка в руководстве Минэнерго. Вместо Ольги Буславец исполняющим обязанности министра энергетики был назначен другой заместитель министра – Юрий Бойко. Но О.Буславец осталась первым заместителем министра. И это очень похоже на тактическую рокировку для того, чтобы снять конфликтное напряжение, которое возникло за последние месяцы вокруг деятельности О.Буславец как и.о.министра энергетики.

Различные скандалы и конфликты вокруг отдельных членов правительства, естественно, вновь породили предположения о возможности отставки Кабмина Д.Шмыгаля. Но пока такой сценарий представляется маловероятным. Прежде всего потому, что крайне сложно будет провести кандидатуру любого нового Премьер-министра через парламент. Не просто будет назначить и новых министров, если решения о кадровых перестановках в правительстве все-таки будут приняты. Дело в том, что по кадровым вопросам существенные противоречия могут возникать и во фракции "Слуга народа".

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Позитивная тенденция в деятельности правительства – согласование параметров бюджета с МВФ, после чего Кабмин утвердил проекта бюджета-2021 перед его вторым чтением в парламенте.

Источник: Facebook