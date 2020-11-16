В Министерстве здравоохранения дали совет представителям малого бизнеса, которые остались без работы из-за карантина. В ведомстве говорят им временно идти работать в больнице.

Карантин выходного дня: в Минздраве сделали призыв к представителям малого бизнеса

По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак, украинское правительство выбрало такой вариант карантина, который не убьет хронически больную экономику страны. Об этом она заявила на брифинге 16 ноября, сообщает 24 канал.

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"Мы осознаем, что если не будет работать экономика, не будут работать и больницы, и не будет возможности их профинансировать", – отметила Микичак.

Поэтому она от имени всех медиков предложила малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности.

"Как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину", – подчеркнула заместитель главы Минздрава.

По ее словам, украинские больницы с радостью предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое. В то же время Микичак отметила, что больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках":

экономистов,

бухгалтеров,

санитаров,

техников,

работников прачечных и кухонь,

электриков,

водителей,

сторожей,

вахтеров,

разнорабочих.

Приходите в больницы. Мы имеем возможность принять на работу каждого. Помогите медицине выстоять и спасти жизни каждого из нас, наших родных и близких,

– констатировала заместитель министра здравоохранения.

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К слову, в первый период карантина выходного дня, 14-15 ноября, украинские заведения общественного питания потеряли 27% от оборота.

Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14-15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственного.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.



Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала