Из-за увеличения количества новых больных коронавирусом карантин в Украине продлили до 31 декабря. Речь идет именно об адаптивном карантине. Кроме того, правительство меняет ряд ограничений из-за роста количества больных и делает их более строгими.

Решение о продлении карантина приняли на заседании правительства, сообщает 24 канал. Премьер Денис Шмыгаль при этом перечислил, какие дополнительные ограничения будут введены в государстве.

Кстати Правительство приняло решения о карантине: какие именно

Какие дополнительные ограничения ввели



Кабмин предложил ввести такие изменения адаптивного карантина:

Зеленая зона – не более 50 человек (при дистанции 1,5 метра, при соблюдении маскового режима).

Желтая зона – не более 30 человек.

Оранжевая зона – не более 20-ти.

В этих регионах можно проводить спортивные соревнования, но без зрителей.



Сколько людей разрешено на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала

Также в правительстве предлагают отправить школы на каникулы с 15 по 30 октября с будущим переводом их на дистанционное обучение. Дело в том, что в Украине коронавирусом уже заболели более 5 тысяч учителей и это, по словам премьера, "колоссальная цифра".

Вузы же должны будут перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, а студентам из общежитий рекомендуют уехать.

Обратите внимание! Карантин в Украине начался 22 марта, однако с 22 мая продолжается адаптивный карантин. Он предусматривает деление страны на зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. В них действуют различные ограничения.