Карантин в Украине продлили до 31 декабря
Из-за увеличения количества новых больных коронавирусом карантин в Украине продлили до 31 декабря. Речь идет именно об адаптивном карантине. Кроме того, правительство меняет ряд ограничений из-за роста количества больных и делает их более строгими.
Решение о продлении карантина приняли на заседании правительства, сообщает 24 канал. Премьер Денис Шмыгаль при этом перечислил, какие дополнительные ограничения будут введены в государстве.
Кстати Правительство приняло решения о карантине: какие именно
Какие дополнительные ограничения ввели
Кабмин предложил ввести такие изменения адаптивного карантина:
- Зеленая зона – не более 50 человек (при дистанции 1,5 метра, при соблюдении маскового режима).
- Желтая зона – не более 30 человек.
- Оранжевая зона – не более 20-ти.
В этих регионах можно проводить спортивные соревнования, но без зрителей.
Сколько людей разрешено на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала
Также в правительстве предлагают отправить школы на каникулы с 15 по 30 октября с будущим переводом их на дистанционное обучение. Дело в том, что в Украине коронавирусом уже заболели более 5 тысяч учителей и это, по словам премьера, "колоссальная цифра".
Вузы же должны будут перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, а студентам из общежитий рекомендуют уехать.