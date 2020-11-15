В Киеве 15 ноября полицейские закрыли выставку кошек. Причиной стал карантин выходного дня, который будет действовать до 00:00 16 ноября.

Полицейские выписали нарушителям протокол. Об этом сообщает телеграм канал "Киев оперативный". Заметьте Полиция показала момент штурма ресторана "Гавана" в Киеве: видео Во время мероприятия посетители могли ближе познакомиться с кошками разных пород, а также узнать больше об уходе за пушистыми. Как сообщают местные СМИ, стоимость билета на "кошачье шоу" составляла 150 гривен. В Киеве закрыли выставку кошек: смотрите видео Что известно о карантине выходного дня Локдаун выходного дня стартовал 14 ноября. Он будет действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Однако ряд городов отказывается выполнять правила карантина.

Украинские предприниматели массово протестуют против карантина выходного дня. Они убеждены, что это уничтожит бизнес.

Уже через сутки 14 ноября в Украине зафиксировали больше 1000 нарушений.