Карантин против котиков: в Киеве закрыли "пушистую" выставку
В Киеве 15 ноября полицейские закрыли выставку кошек. Причиной стал карантин выходного дня, который будет действовать до 00:00 16 ноября.
Полицейские выписали нарушителям протокол. Об этом сообщает телеграм канал "Киев оперативный".
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Во время мероприятия посетители могли ближе познакомиться с кошками разных пород, а также узнать больше об уходе за пушистыми.
Как сообщают местные СМИ, стоимость билета на "кошачье шоу" составляла 150 гривен.
В Киеве закрыли выставку кошек: смотрите видео
Что известно о карантине выходного дня
- Локдаун выходного дня стартовал 14 ноября. Он будет действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Однако ряд городов отказывается выполнять правила карантина.
- Украинские предприниматели массово протестуют против карантина выходного дня. Они убеждены, что это уничтожит бизнес.
- Уже через сутки 14 ноября в Украине зафиксировали больше 1000 нарушений.
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