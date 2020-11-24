Министр культуры Александр Ткаченко заявил о двухнедельном карантине на новогодние праздники. Через некоторое время Президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу поддержки в случае усиления ограничений. Несмотря на это, остается не понятно, действительно ли власть признала неэффективность локдауна выходного дня.

Преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекар заверил, что карантин выходного дня не может сработать даже математически. Ведь у вируса в среднем 6 – 7 дней инкубационный период. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Карантин – не средство борьбы с эпидемией

По его словам, нельзя говорить, сработал ли карантин или нет, учитывая то, что данные поступают с опозданием 5 – 7 дней. В любом случае эта информация не основывается на реальности.

Карантин не является средством борьбы с эпидемией. Он является средством выиграть время, чтобы укрепить систему здравоохранения. Это нужно было делать еще весной,

– отметил пекарь.

Полный локдаун может сработать

Эксперт отметил, что теоретически полный локдаун на определенный период мог бы сработать, если бы была определенная цель и финансирование. Зато новогодний карантин убьет весь украинский бизнес, который так или иначе связан с конечными потребителями.

Отметим! Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу, пострадавшему во время карантина. Деньги для этого планируют взять из Фонда борьбы с COVID-19.

Финансовая помощь от Зеленского

"Очень хорошо, что президент понимает необходимость поддержки бизнеса. Но для того, чтобы обещать деньги, нужно их иметь. Сейчас Украина имеет огромный дефицит бюджета и полностью провалены маяки с МВФ", – также сказал преподаватель.

Следя за тем, чтобы как-то не задеть олигархов, президент попал в "вилку" (термин в шахматах – 24 канал). Как не делай – все равно плохо: или восстанет народ, поскольку все больше людей теряют средства к существованию, или восстанут олигархи,

– отметил Пекар.

Он добавил, что Украине по карману программы для бизнеса, если она получит поддержку международного сообщества.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала