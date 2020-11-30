Выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе (7 – 13 декабря).

Предприниматели вскоре смогут получить помощь

Для этого сначала парламент должен принять пакет из 3 президентских законопроектов для поддержки бизнеса. Об этом во время брифинга заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает 24 канал.

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Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы проголосовать за них уже на этой неделе – например, в пятницу, 4 декабря. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с главой Верховной рады их подписали,

– отметил парламентарий.

Таким образом, по его словам, со следующей недели украинская власть сможет начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан.

Корниенко подчеркнул, важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений. Уже на этой неделе правительство должно предоставить информацию о возможных сроках введения локдауна и назвать конкретные ограничения, которые могут заработать в декабре.

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О какой помощи предпринимателям идет речь