Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 декабря 2021 года. В то же время в течение 8 – 24 января в государстве будут действовать жесткие ограничения.

До 28 февраля в стране будут действовать ограничения оранжевой зоны. Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует 24 канал.

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Общий карантин продлится до 28 февраля 2021 года. Жесткий карантин с 00:00 8 января до 00:00 25 января,

– подчеркнул министр.

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