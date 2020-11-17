После 30 ноября карантин в Украине могут продлить, а в каком виде он будет – пока неизвестно. Сегодня же Украина почти полностью находится в оранжевой карантинной зоне, но в то же время никто красной зоны не отменял.

Об отказе от адаптивного карантина

Как отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, от цветных карантинных зон правительство не отказалось. На самом деле ввели на территории всей Украины оранжевый режим, и таковы требования объективных цифр. Об этом Немичинов заявил в комментарии "РБК-Украина".

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Как пояснил чиновник, до последнего времени оставалось несколько городов и поселков на Херсонщине, которые формально были в желтой зоне. Зато остальная страна была либо в оранжевой, либо красной.

То есть сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут больше. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения – это физический разрыв цепочки заболеваемости,

– заметил министр Кабинета Министров.

По его словам, Минздрав предложил собственный вариант с дополнительным карантином выходного дня. Но без отмены ограничений, которые и до того действовали в оранжевых и красных зонах.

О продлении карантина

Немчинов добавил, что сегодня есть перспектива продления карантина. Сейчас он действует до 30 ноября.

Надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда тоже мы надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах. И на самом деле очень многое будет зависеть от того, как мы этого карантина будем придерживаться,

– подчеркнул представитель правительства.

Правда, продолжил он, окончательного дедлайна нет, то есть при необходимости правительство его будет продолжать, сколько понадобится. По его словам, в общем карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни.

"Но красные зоны все же остаются и они будут регулярно обновляться. Я не видел, чтобы мы от этого отходили. Мы все живем в оранжевой зоне, там где худшие показатели – в красных", – констатировал Немчинов.

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Кроме того, Кабмин ввел карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала