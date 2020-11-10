В правительстве анонсировали введение в Украине карантина выходного дня. Предварительно, в субботу и воскресенье будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. Общественный транспорт также не будут останавливать. Ограничения могут начать действовать уже 14 ноября.

Сайт 24 канала рассказывает, чего будут касаться ограничения, насколько это эффективно и не станет ли значительной проблемой для малого и среднего бизнеса.

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Как это объясняют в Минздраве?

На брифинге 9 ноября глава Министерства здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение в Украине жесткого карантина выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать в субботу и воскресенье:

продуктовые магазины,

аптеки (в частности ветеринарные),

АЗС,

общественный транспорт.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуют на выходные запретить работу ТРЦ и проведение развлекательных мероприятий.

Нам очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Понятно, что если в субботу и воскресенье у нас работают исключительно продуктовые магазины, аптеки и АЗС, то количество контактов между людьми в эти два дня будет на минимальном уровне,

– пояснил Степанов.

Он добавил, что полный локдаун будет очень трудно перенести, особенно малому и среднему бизнесу, и такое предложение Минздрава связано прежде всего с желанием найти максимальный баланс, не останавливая полностью экономику.

Вероятным началом введения ограничений ранее Степанов называл 14-15 ноября. Если же эти меры не помогут – карантин будут усиливать в дальнейшем.

Как это повлияет на заболеваемость?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет – эффективность, в частности, будет зависеть от того, как будет контролироваться соблюдение ограничений и все ли будут добросовестно их выполнять.

Как отметил в комментарии сайту 24 канала начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, в других странах уже наблюдали положительные результаты такого разрыва социальной активности, но мы можем это оценить лишь через 2-3 недели после внедрения мероприятия.



Результат сможем оценить через 2-3 недели после введения / Фото Getty Images

Доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко в свою очередь отмечает, что здесь следует понимать: люди преимущественно инфицируются при тесном и длительном контакте без средств индивидуальной защиты.

Если речь идет об увеселительных заведениях, то, разумеется, там никто в масках не ходит. Как и в ресторанах тоже – есть в масках никто не может. То есть здесь карантин выходного дня в каких-то пределах может помочь. А что касается магазинов, мы же там не проводим много времени и надеваем маску,

– пояснила эксперт.

То есть, по ее словам, очень рассчитывать на то, что эта мера существенно уменьшит количество случаев COVID-19, не стоит, поскольку процесс инфицирования разворачивается достаточно интенсивно.

Сейчас, прежде всего, каждому нужно ответственно относиться к своему окружению – и на работе, и в семье. Поскольку именно там люди тесно контактируют между собой без масок. Итак, если есть соответствующие симптомы, то лучше надеть маску, или, по возможности, самоизолироваться, чтобы не заразить близких.

Возможные последствия для бизнеса

Представители отраслей, которых может коснуться ограничение, бьют тревогу, поскольку выходные – то время, когда многие люди имеют возможность собираться семьей или с друзьями в тех же ресторанах или кинотеатрах.

Так, Минкультуры выступает против введения карантина выходного дня. По словам главы МКИП Александра Ткаченко, сотни тысяч украинцев таким образом рискуют остаться без работы.

Учреждения культуры, очевидно, не являются эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантинных ограничений здесь едва ли не проще всего: поток людей регулируется, рассадка определяется. Том, чтобы посетители находились в масках и температурный скрининг – постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе,

– пишет Ткаченко на своей странице в Facebook.

Поэтому, добавляет он, это – решение, которое сетует государство на неизбежные потери. Поскольку запрет на работу в выходные дни приведет к уменьшению и без того критических доходов на 50% и более.

Кроме того, Ткаченко отмечает, что поход в кино или театр делает людей счастливее во времена пандемии, поскольку это разгружает их эмоционально.



В Минкульте призывают не закрывать заведения на выходные / Фото unsplash

Украинский экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран нам объяснил, что, действительно, некоторые отрасли могут больше пострадать в этой ситуации: любое действие правительства, которое пытается сделать лучше, кому-то поможет, а кому-то – нет. Поэтому это будет двустороннее воздействие.

В целом, по словам эксперта, введение таких выборочных мер сегодня – целесообразно.

Правительству нужно сейчас не только учитывать экономические факторы, но еще и смотреть, как именно нагруженная система здравоохранения – панические настроения населения или тотальная эпидемия также может ударить по экономике. Поэтому они стоят перед сложным выбором между рисками повышения заболеваемости и рисками снижения экономики,

– отметил Шапран.

Что важно, с экономической точки зрения, у нас экономика развивалась лучше, чем прогнозировали в начале карантина. Так, некоторые Западные аналитики давали темпы падения экономики около 8%, а сейчас мы видим, что, скорее всего, год закончим с темпами падения меньше 5%. По крайней мере об этом говорят прогнозы Минэкономики – число 4,8% подтвердили на прошлой неделе.

Поэтому, как объясняет эксперт, на самом деле мы не видим каких-то катастрофических последствий из-за коронакризиса, в том числе и для украинского экспорта. Так же существенно не снизились переводы украинцев, работающих за рубежом. Хотя во многих странах ЕС ввели строгий карантин.

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"В принципе Украина может позволить себе такую ограничительную меру, тем более что он подразумевает не полный запрет, а лишь частичный. В целом, это можно поддержать. Но насколько он будет оптимален, оценить пока невозможно", – добавляет экономист.

Поэтому карантин выходного дня может быть таким себе первым, пробным, шагом – чтобы посмотреть, как ограничение общения хотя бы на два дня в неделю повлияет на ситуацию с заболеваемостью. Пока – на уровне эксперимента.