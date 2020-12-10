Шмыгаль о карантине выходного дня: Это украинский продукт
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка. Такие ограничения теперь внедряют в европейских странах.
Цель карантина выходного дня – стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом. Такое мнение Шмыгаль озвучил в интервью "Украинской правде".
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"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – отметил премьер.
Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, сегодня им начинают пользоваться европейские страны,
– заявил он.
Шмыгаль сказал, что пример у Украины взяла Латвия.
"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – добавил политик.
Карантин выходного дня в Украине: что известно
- Карантинные ограничения в выходные дни в Украине ввели с 14 по 30 ноября.
- Работать разрешили лишь магазинам, аптекам, банкам, АЗС, почте, а также заведениям, которые готовят еду на вынос.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не оправдал надежды Минздрава.
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