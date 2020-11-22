Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Его разрабатывают и применят в том случае, если идея с карантином выходного дня не поможет сбить темпы распространения болезни.

Только совместными усилиями можно противостоять распространению коронавируса, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К слову Никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет, – Шмыгаль

Сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня. Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболевания,

– рассказал глава правительства.

В том случае, если ситуация ухудшится, Кабинет Министров разрабатывает план "Б". Его детали Денис Шмыгаль не назвал, но еще накануне он заявлял, что запасной план правительства – это жесткий карантин.

"Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление. Мы уже провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать общий, взвешенный план, который будут поддерживать все", – объяснил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что проводил обсуждение и с представителями бизнеса в тех сферах, на которых больше всего сказываются введенные ограничения.

Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают,

– резюмировал Денис Шмыгаль.

Что известно о жестком карантине: