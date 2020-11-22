Если карантин выходного дня не сработает: Шмыгаль рассказал о плане "Б"
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Его разрабатывают и применят в том случае, если идея с карантином выходного дня не поможет сбить темпы распространения болезни.
Только совместными усилиями можно противостоять распространению коронавируса, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
К слову Никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет, – Шмыгаль
Сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня. Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболевания,
– рассказал глава правительства.
В том случае, если ситуация ухудшится, Кабинет Министров разрабатывает план "Б". Его детали Денис Шмыгаль не назвал, но еще накануне он заявлял, что запасной план правительства – это жесткий карантин.
"Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление. Мы уже провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать общий, взвешенный план, который будут поддерживать все", – объяснил премьер.
Кроме того, он подчеркнул, что проводил обсуждение и с представителями бизнеса в тех сферах, на которых больше всего сказываются введенные ограничения.
Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают,
– резюмировал Денис Шмыгаль.
Что известно о жестком карантине:
- Члены Кабмина 19 ноября встречались с мэрами крупных городов. После совещания мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что чиновники на встрече объясняли: карантин выходного дня является определенной подготовкой к полному локдауну, который могут ввести 10 – 15 или 20 – 25 декабря. Продлится он несколько недель.
- Впрочем, впоследствии сам Денис Шмыгаль это опроверг. Он объяснил: вопрос полного локдауна действительно рассматривается, и правительство готово к этому, как к плану "Б", но каких-то конкретных дат пока нет.
Поделиться новостью