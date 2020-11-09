Кабинет министров будет решать, будет ли в Украине карантин выходного дня. Это означает, что в выходные все развлекательные заведения будут закрыты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и АЗС.

Такой карантин выходного дня все чаще вводят в Европе. К примеру, уже в эти выходные он заработал в Италии. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил Олег Немчинов, министр Кабинета министров.

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Он подчеркнул, что Италия имеет один из самых богатых опытов преодоления коронавируса – как весной, так и сейчас, когда там столкнулись с новой волной COVID-19. Именно эта страна одной из первых ввела карантин выходного дня.

Цель одна – разорвать цепочку между пятницей и субботой. Дать 2 дня возможности системе здравоохранения прерывать распространение коронавирусной инфекции,

– отметил Немчинов.

Когда правительство соберется на заседание

По словам министра, правительство может собраться, чтобы обсудить вопрос карантина выходного дня уже в среду, 11 ноября. Он также отметил, что соответствующий проект Минздрава еще не стал документом. То есть можно делать только предположения, но стоит дождаться конечной его версии.

"В отношении основных новаций – это введение карантина выходного дня, а также фактически введение режима карантина по всей территории Украины, без зонирования. Также это ограничительные меры, которые будут действовать в течение дня, во время работы предприятий", – объяснил Немичнов.

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Он отметил, что правительство сейчас проводит все постоянные консультации, над вопросом работают рабочие группы из разных министерств. Ведь нужно учесть интересы, касающиеся социальной защиты населения, а также позицию Министерства молодежи и спорта.

О вероятности повторного локдауна

Немчинов отметил, что в Кабмине неоднократно отвечали на вопрос о повторном полном локдауне. Пока правительство не видит такой возможности. В то же время там считают, что нужно принимать точечные меры.

Немчинов о карантине выходного дня в Украине: смотрите видео 24 канала