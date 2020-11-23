Когда можно будет увидеть эффект от карантина выходного дня: заявление Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить до 1 декабря.
Заявление Степанова об эффективности карантина выходного дня
Как объяснил глава Минздрава, именно 1 декабря можно будет понять, сработали ли карантинные ограничения на выходные в том виде, в котором они есть. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет,
– отметил он.
Степанов добавил, что по сравнению с выходными днями 14 – 15 ноября в минувшие субботу и воскресенье (21 – 22 ноября) по стране лучше соблюдались карантинные ограничения.
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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать
- Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 – 15 ноября. Продлится он 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что они уничтожат их бизнес.
- В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
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