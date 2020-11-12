При каких условиях ослабят карантин выходного дня: объяснение Степанова
Накануне правительство приняло решение ввести в Украине карантин выходного дня. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, если такие ограничения помогут сдержать рост числа больных коронавирусом, то их могут смягчить.
Степанов о смягчении карантина выходного дня
Как отметил министр, для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти – это за продуктами питания, или пойти погулять на улицу. Таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни,
– подчеркнул глава Минздрава.
Министр также опроверг информацию, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня.
"Считаю, что внедренные в стране ограничения должны быть одинаковыми для всех. У нас установлено, что любые мероприятия можно проводить с участием не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", – отметил чиновник.
Степанов пояснил, что, вводя новые ограничения, власть ориентируется на количество больных.
"Если такие меры сдерживают рост, никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мероприятиях, если не будет необходимости. Сейчас мы планируем на три недели, и будем смотреть на динамику. Сразу после первых выходных, разумеется, нельзя будет сказать, как они сработали , надо, чтобы прошло небольшое время", – констатировал министр здравоохранения.
Карантин выходного дня в Украине: что следует знать
- Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что они уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
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