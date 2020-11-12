Накануне правительство приняло решение ввести в Украине карантин выходного дня. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, если такие ограничения помогут сдержать рост числа больных коронавирусом, то их могут смягчить.

Степанов о смягчении карантина выходного дня

Как отметил министр, для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Актуально В Украине на коронавирусом заболело еще 11 057 человек: статистика

Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти – это за продуктами питания, или пойти погулять на улицу. Таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни,

– подчеркнул глава Минздрава.

Министр также опроверг информацию, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня.

"Считаю, что внедренные в стране ограничения должны быть одинаковыми для всех. У нас установлено, что любые мероприятия можно проводить с участием не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", – отметил чиновник.

Степанов пояснил, что, вводя новые ограничения, власть ориентируется на количество больных.

"Если такие меры сдерживают рост, никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мероприятиях, если не будет необходимости. Сейчас мы планируем на три недели, и будем смотреть на динамику. Сразу после первых выходных, разумеется, нельзя будет сказать, как они сработали , надо, чтобы прошло небольшое время", – констатировал министр здравоохранения.

Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что они уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.

Читайте больше В Украине вводят карантин выходного дня: что это значит

Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала