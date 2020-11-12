Карантин выходного дня, который ввели в правительстве с 14 ноября, не поможет в борьбе с эпидемией COVID-19. Зато приведет ко многим проблемам в бизнесе и "сделает предпринимателям больно".

Дело в том, что предприниматели несут большие убытки из-за таких ограничений. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

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Он отметил, что полный локдаун был бы менее удобным для людей, однако более эффективным. В то же время добавил, что после карантина выходного дня правительство, скорее всего, все равно вернет локдаун, который был в марте.

"Все остальные 5 дней люди все равно будут контактировать, ездить в общественном транспорте. Они будут компенсировать те "недоходные" кинотеатры, спортзалы. В таком случае мы получим удар по бизнесу без эффективного влияния на эпидемические показатели", – заверил Кухта.

По словам эксперта, прежде всего пострадают предприниматели. "Главная проблема в том, что предпринимателям будет больно", – подчеркнул он.

Как власть может поддержать бизнес

Кухта отметил, что лучший выход из ситуации – если государство прямо заплатит деньги предпринимателям на период простоя. Это можно сделать либо через налоговую, либо через социальные суммы, если речь идет о выплатах рабочим.

В любом случае это какие-то формы прямых бюджетных выплат. Все остальное не срабатывает, если речь идет о поддержке в условиях Украины,

- сказал Кухта.

"В условиях Украины я бы прямо платил деньги из бюджета, что предлагал в правительстве еще во время локдауна (в марте – 24 канал). Это простая сумма из бюджета на 1 рабочего и 1 предпринимателя, чтобы мы платили физически лицам. Это проще всего со стороны администрирования. Это компенсирует все расходы", – рассказал эксперт.

Он заметил, что есть один нюанс – кто-то получит больше, кто-то меньше. Однако таким образом точно можно поддержать бизнес на короткое время локдауна.

Вопрос в бюджете Украины, - Кухта

Однако проблема одна – это бюджет государства. Здесь все зависит от правительства. "Это вопрос отношений с МВФ, выполнения обязательств, которые необходимы для получения финансирования государственного бюджета. Это вопрос эффективной работы правительства, которой у нас, к сожалению, нет", – подытожил эксперт по экономике.

Карантин выходного дня: кратко

Правительство ввело карантин выходного дня. Он начнет действовать уже 14 ноября и продлится 3 недели.

Согласно решению, работа заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, отелей и хостелов на выходных запрещена. Будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и финучреждения для населения.

Общество начало оживленно обсуждать карантин выходного дня. На протест вышли предприниматели, владельцы ресторанов. Они считают решение абсурдным, ведь, по их словам, COVID-19 не живет только в будни.



Что предусматривает карантин выходного дня / инфографика 24 канала