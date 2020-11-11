Экс-министр экономики Тимофей Милованов выступил против карантина выходного дня в Украине. Он убежден, что это будет неэффективно и предлагает ввести более жесткие ограничения на 2 недели.

На практике карантин выходного дня - это как пожар тушить только в понедельник, а во вторник не тушить. Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

К слову Карантин выходного дня: что означает и будет ли эффективным ограничение

"Карантин выходного дня не сработает. Потому что к примеру, у меня есть компания – Киевская школа экономики. У меня все работают дистанционно, если в субботу и воскресенье все будет закрыто, то люди будут работать в эти дни, а в понедельник попросят выходной", – отметил Милованов.

Я думаю, надо вводить жесткий карантин на 2 – 3 недели. Чтобы сбить проблему заражений и высокий уровень людей, которые болеют, а потом уже возвращаться к проактивному, таргетированного, локального карантина в тех местах, где есть вспышка,

– предложил экс-министр.

Что делать с малым и средним бизнесом

В то же время, по его словам, бизнесу надо компенсировать затраты за этот конкретный период.

И пояснил: "За 2 – 3 недели – это небольшие деньги. Можно просмотреть рамки бюджета, или если есть дыра, а она есть, то можно даже где-то напечатать денег. Печатный станок выключен постоянно, никто деньги не печатает, как когда-то цари монеты. Речь идет о конкретных механизмах и финансировании, когда деньги нельзя позаимствовать. Я не поддерживаю не рыночный подход, но я поддерживаю увеличение расходов и финансирования, возможно, не ортодоксальными методами на конкретный период".

Карантин выходного дня: что известно

Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал введение в Украине жесткого карантина выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Такую инициативу вероятно запустят уже 14 ноября.

Согласно правилам, в эти дни заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, могут запретить работу ТРЦ и проведение развлекательных мероприятий.

Что будет работать в субботу и воскресенье: