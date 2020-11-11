Карантин выходного дня может стать точкой для малого и микробизнеса, – эксперт
Представители малого и микробизнеса могут не выдержать введения карантина выходного дня. Для крупных компаний это также будет определенной сложностью.
В частности, новые карантинные нововведения могут не выдержать 60% представителей малого бизнеса. Об этом сообщила руководитель департамента коммуникаций Европейской Бизнес Ассоциации Оксана Миронько в эфире 24 канала.
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По ее словам, введение карантина выходного дня может стать точкой для некоторых компаний. Им нужно будет адаптироваться к нововведениям или вообще менять формат работы.
Для крупных компаний это также будет сложностью, но не такой значительной, как для представителей малого и микробизнеса,
– заявила эксперт.
Как должна действовать власть
Миронько отметила, что власть должна постоянно находиться на связи с бизнесом. По ее мнению, это нужно для того, чтобы компании чувствовали поддержку.
Представительница Европейской Бизнес Ассоциации рассказала, что из-за карантинных ограничений некоторые могут потерять работу. Поэтому снова будет задаваться вопрос, каким образом этим людям выживать и что им делать дальше.
Что делать в условиях ужесточения карантина
Как отметила Миронько, власть должна подумать, каким образом действовать в такой ситуации и предложить определенные шаги для решения вопроса. По ее мнению, сейчас трудно предложить какой-то "рецепт", потому что все очень быстро меняется.
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По ее словам, в этом контексте важно адаптироваться к ситуации и найти баланс между сохранением экономики и безопасностью для здоровья. Миронько также отметила, что сейчас трудно предсказать, что будет с театрами, учреждениями общественного питания и кинотеатрами. Она добавила, что это очень болезненный вопрос.
"Это те вопросы, на которые власть должна отреагировать, чтобы поддержать эти направления и помочь представителям бизнеса выжить", – заявила Миронько.
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