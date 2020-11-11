Представители малого и микробизнеса могут не выдержать введения карантина выходного дня. Для крупных компаний это также будет определенной сложностью.

В частности, новые карантинные нововведения могут не выдержать 60% представителей малого бизнеса. Об этом сообщила руководитель департамента коммуникаций Европейской Бизнес Ассоциации Оксана Миронько в эфире 24 канала.

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По ее словам, введение карантина выходного дня может стать точкой для некоторых компаний. Им нужно будет адаптироваться к нововведениям или вообще менять формат работы.

Для крупных компаний это также будет сложностью, но не такой значительной, как для представителей малого и микробизнеса,

– заявила эксперт.

Как должна действовать власть

Миронько отметила, что власть должна постоянно находиться на связи с бизнесом. По ее мнению, это нужно для того, чтобы компании чувствовали поддержку.

Справка. Кабинет Министров 11 ноября 2020 года принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. В частности, отменили разделение страны на зоны и вернули общенациональный карантин. Подробнее об этом – читайте здесь.

Представительница Европейской Бизнес Ассоциации рассказала, что из-за карантинных ограничений некоторые могут потерять работу. Поэтому снова будет задаваться вопрос, каким образом этим людям выживать и что им делать дальше.

Что делать в условиях ужесточения карантина

Как отметила Миронько, власть должна подумать, каким образом действовать в такой ситуации и предложить определенные шаги для решения вопроса. По ее мнению, сейчас трудно предложить какой-то "рецепт", потому что все очень быстро меняется.

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По ее словам, в этом контексте важно адаптироваться к ситуации и найти баланс между сохранением экономики и безопасностью для здоровья. Миронько также отметила, что сейчас трудно предсказать, что будет с театрами, учреждениями общественного питания и кинотеатрами. Она добавила, что это очень болезненный вопрос.

"Это те вопросы, на которые власть должна отреагировать, чтобы поддержать эти направления и помочь представителям бизнеса выжить", – заявила Миронько.

Обратите внимание! На заседании Кабмина 11 ноября 2020 года проголосовали за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября. Подробнее об этом – читайте здесь.

Шмыгаль о необходимости введения карантина выходного дня: смотрите видео