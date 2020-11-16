За первые дни карантина выходного дня мобильность населения уменьшилась на 18 – 27%. В следующие выходные ожидают еще большие цифры.

Насколько уменьшились контакты украинцев на выходных

Так, активность людей в крупных городах с населением более 100 тысяч в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье – на 27%. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании с президентом, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Это подтвердил и главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Интерфакс-Украина. По словам Ляшко, если бы украинцы полноценно соблюдали ограничения, мобильность населения снизилась бы еще больше.

Надеемся, что наша совместная коммуникация в течение этой недели приведет к тому, что на следующей неделе мобильность населения уменьшится еще вдвое – до 50%,

– заметил Ляшко.

Врач утверждает, что такой уровень мобильности приведет к уменьшению социальных контактов, в частности, с инфицированными людьми.

Кроме этого, Минздрав не поддерживает инициативу об обязательстве Кабмина предупреждать о введении ограничений на работу развлекательных и торговых объектов, а также заведений питания, не ранее чем за 7 дней. Ляшко подчеркнул, что решение об ограничении принимают оперативно.

Обратите внимание! Правительство ввело с 14 ноября карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. Подробнее читайте здесь.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала