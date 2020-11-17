Карантин выходного дня: в НБУ советуют банкам закрывать часть отделений
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о влиянии карантина выходного дня на украинские банки. Также он обнародовал карантинные советы и рекомендации как банкам, так и украинцам. Шевченко, в частности, порекомендовал банкам закрывать на карантин некоторые отделения.
Как банки Украины пережили карантин выходного дня
Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил в фейсбуке, что госрегулятор не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
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Таким образом во время карантина выходного дня украинцы без осложнений могут получить деньги с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. В то же время продолжают свою работу те отделения банков, которые обычно работают в выходные дни.
Советы и рекомендации от НБУ по карантину выходного дня
- Нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, сохранять надлежащую дистанцию, проводить дезинфекцию.
- Банкам и финучреждениям следует закрывать те отделения, которые есть сегодня незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса.
- Украинцам стоит не посещать отделения без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания. В НБУ отмечают, что посещение людных мест сегодня подвергает риск. А финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн.
Важно понимать: карантинные ограничения – это вынужденный шаг для сохранения здоровья граждан,
– констатировал Шевченко.
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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать
- Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
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