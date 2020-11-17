Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о влиянии карантина выходного дня на украинские банки. Также он обнародовал карантинные советы и рекомендации как банкам, так и украинцам. Шевченко, в частности, порекомендовал банкам закрывать на карантин некоторые отделения.

Как банки Украины пережили карантин выходного дня

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил в фейсбуке, что госрегулятор не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Таким образом во время карантина выходного дня украинцы без осложнений могут получить деньги с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. В то же время продолжают свою работу те отделения банков, которые обычно работают в выходные дни.

Советы и рекомендации от НБУ по карантину выходного дня

Нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, сохранять надлежащую дистанцию, проводить дезинфекцию.

Банкам и финучреждениям следует закрывать те отделения, которые есть сегодня незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса.

Украинцам стоит не посещать отделения без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания. В НБУ отмечают, что посещение людных мест сегодня подвергает риск. А финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн.

Важно понимать: карантинные ограничения – это вынужденный шаг для сохранения здоровья граждан,

– констатировал Шевченко.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.​



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала