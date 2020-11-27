Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступает за введение локдауна в Украине в ближайшее время. По мнению Рубана, надежды, которые власти возлагали на карантин выходного дня, не оправдались.

Должно быть единое решение по всей стране, – Рубан

Ужесточать карантинные ограничения в регионах сейчас нецелесообразно. Об этом руководитель столичной Госпотребслужбы сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Это должно быть единственное решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата по эффективности,

– сказал Рубан.

Эффективность карантина выходного дня оценят через неделю

Ранее глава Минздрава Максим Степанов отметил, что эффективность карантина выходного дня оценят уже через неделю. Вместе с тем, чиновник подчеркнул: именно локдаун может значительно уменьшить уровень заболеваемости коронавирусом, так как будет разорвана цепь передачи недуга.

Важно! За локдаун в ближайшее время выступил и глава МВД Арсен Аваков. Внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко советуют ввести жесткий карантин в период праздников.

Коротко о карантине выходного дня:

Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 – 15 ноября. Продлится он 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала