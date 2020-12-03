Карантин выходного дня не помог остановить рост заболеваемости коронавирусом. Исследователи Киевской школы экономики отметили, что коллапс медицинской системы можно остановить только немедленным введением локдауна.

Украина движется к странам с наибольшим распространением COVID-19

Карантин выходного дня имел определенный положительный эффект, однако его было недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19. Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики, информирует Интерфакс-Украина.

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Украина по показателям заболеваемости движется вверх к странам Европы с наибольшим распространением COVID-19. Это – Польша, Бельгия, Чехия, Румыния, Украина. Наша страна – сейчас единственная, где продолжается тренд роста заболеваемости,

- сказал руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко.

В Украине реализовался "желтый сценарий"

По словам эксперта, была возможность, что карантин выходного дня сработает, как полный локдаун, однако реализовался "желтый сценарий". Он заключается в том, что ситуация ухудшается в будни. Если бы ограничения на выходные продлили, то на 20 тысяч больных в сутки Украина вышла бы уже в январе.

Не было никаких доказательств целесообразности карантина выходного дня

По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Павла Ковтонюка, карантин выходного дня показал, как не надо проводить политику во время пандемии.

Во-первых, не было никаких доказательств или обоснованных гипотез, что карантин выходного дня сработает. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но сам рост эти ограничения не остановили,

– отметил Ковтонюк.

Важно! Исследователи полагают, что локдаун будет иметь эффект, если его будут вводить на 4 недели – для стабилизации заболеваемости, 6 недель – для снижения ее уровня. Итак, коллапс медицинской системы в Украине может остановить только немедленный жесткий карантин.

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