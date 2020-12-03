Исследователи о ситуации с COVID-19: карантин выходного дня не помог, нужен локдаун
Карантин выходного дня не помог остановить рост заболеваемости коронавирусом. Исследователи Киевской школы экономики отметили, что коллапс медицинской системы можно остановить только немедленным введением локдауна.
Украина движется к странам с наибольшим распространением COVID-19
Карантин выходного дня имел определенный положительный эффект, однако его было недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19. Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики, информирует Интерфакс-Украина.
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Украина по показателям заболеваемости движется вверх к странам Европы с наибольшим распространением COVID-19. Это – Польша, Бельгия, Чехия, Румыния, Украина. Наша страна – сейчас единственная, где продолжается тренд роста заболеваемости,
- сказал руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко.
В Украине реализовался "желтый сценарий"
По словам эксперта, была возможность, что карантин выходного дня сработает, как полный локдаун, однако реализовался "желтый сценарий". Он заключается в том, что ситуация ухудшается в будни. Если бы ограничения на выходные продлили, то на 20 тысяч больных в сутки Украина вышла бы уже в январе.
Не было никаких доказательств целесообразности карантина выходного дня
По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Павла Ковтонюка, карантин выходного дня показал, как не надо проводить политику во время пандемии.
Во-первых, не было никаких доказательств или обоснованных гипотез, что карантин выходного дня сработает. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но сам рост эти ограничения не остановили,
– отметил Ковтонюк.
Что известно о карантине выходного дня
- Ограничения действовали в Украине с 14 по 30 ноября.
- В субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- На заседании 2 декабря правительство приняло решение не продлевать карантин выходного дня. Однако, по словам премьера Дениса Шмигаля, положительный эффект от ограничений таки был.
- Сейчас на всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны.
- А в Кабмине обещали предупредить о решении относительно новых карантинных мероприятий за неделю до их введения.
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