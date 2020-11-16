Карантин выходного дня не повлияет на COVID-19, – Стефанишина об отмене ограничений
В Верховной Раде хотят отменить карантин выходного дня. Депутаты свое представление аргументируют тем, что такие меры не будут влиять на распространение коронавируса в стране.
К тому же это заметно на примере европейских стран. Такое мнение в эфире 24 канала высказала народный депутат и член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.
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Об эффективности
Однако эффективность карантина выходного дня в Министерстве здравоохранения будут оценивать еще 2 недели. Но, по ее словам, другие страны мира практикуют различные виды карантина.
Карантин выходного дня не даст значительного эффекта с эпидемиологической точки зрения,
– отметила Стефанишина.
По ее мнению, такой вид карантина, который предложили сейчас, не имеет никаких последствий. Например, как это сейчас происходит в Румынии. Однако это будет влиять на экономику страны, но не на распространение заболевания.
Что известно о вероятности отмены карантина выходного дня?В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Поэтому парламент будет рекомендовать Кабмину отменить ограничения. Вероятно, нардепы рассмотрят постановление 17 ноября.
Она добавила, что карантин – это механизм сдерживания эпидемии на этапе, когда правительство готовит систему приема больных и налаживает тестирование.
"Весной уже был очень жесткий карантин. Летом у Минздрава было 3 месяца, чтобы подготовить систему. Сегодня мы вошли в трудную фазу эпидемии не имея ничего", – подчеркнула Стефанишина.
Также она добавила, что в больницах сейчас "полный хаос" и нет грамотно налаженного тестирования. И в таком случае надо перенимать опыт европейских стран, считает нардеп.
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