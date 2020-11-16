В Верховной Раде хотят отменить карантин выходного дня. Депутаты свое представление аргументируют тем, что такие меры не будут влиять на распространение коронавируса в стране.

К тому же это заметно на примере европейских стран. Такое мнение в эфире 24 канала высказала народный депутат и член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

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Об эффективности

Однако эффективность карантина выходного дня в Министерстве здравоохранения будут оценивать еще 2 недели. Но, по ее словам, другие страны мира практикуют различные виды карантина.

Карантин выходного дня не даст значительного эффекта с эпидемиологической точки зрения,

– отметила Стефанишина.

По ее мнению, такой вид карантина, который предложили сейчас, не имеет никаких последствий. Например, как это сейчас происходит в Румынии. Однако это будет влиять на экономику страны, но не на распространение заболевания.

Что известно о вероятности отмены карантина выходного дня? В Раде 16 ноября В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Поэтому парламент будет рекомендовать Кабмину отменить ограничения. Вероятно, нардепы рассмотрят постановление 17 ноября.

Она добавила, что карантин – это механизм сдерживания эпидемии на этапе, когда правительство готовит систему приема больных и налаживает тестирование.

"Весной уже был очень жесткий карантин. Летом у Минздрава было 3 месяца, чтобы подготовить систему. Сегодня мы вошли в трудную фазу эпидемии не имея ничего", – подчеркнула Стефанишина.

Также она добавила, что в больницах сейчас "полный хаос" и нет грамотно налаженного тестирования. И в таком случае надо перенимать опыт европейских стран, считает нардеп.

Обратите внимание! Карантин выходного дня ввели на 3 недели с 14 ноября. В субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. В частности, работают только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, почта и заведения, готовящие еду на вынос. Предприниматели недовольны ограничениями и протестуют против отмены карантина.

Ограничения во время карантина / инфографика 24 канала