Введение карантина выходного дня – это совершенно нелогичное решение, которое трудно объяснить рационально. При этом правительство снова не обеспечило для бизнеса никаких компенсаторов, что грозит настоящей экономической катастрофой.

Об этом в эфире телепрограммы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Вводить локдаун на два дня – это ерунда. Скажите, почему нельзя подвергнуться опасности в торговом центре, когда покупаешь продукты, где 100 человек, и можно заразиться в бутике или магазинчике, где находится 2 – 3 человека? Почему в общественном транспорте, который не закрывается на выходные, нельзя подвергнуться опасности, но можно подвергнуться в фитнес-зале? Почему в пятницу вечером с семьей в кафе нельзя заразиться, а в субботу-воскресенье можно? Это очень неразумное решение Кабмина", – заявил депутат.

По его словам, основной удар от карантина выходного дня снова придется на мелкий и средний бизнес.

Правительство не снизило налоги для бизнеса. Зато повысилась на 35% плата за электроэнергию, а на 50 – 60% с лета выросла стоимость газа. Правительство убивает экономику, убивает бизнес, убивает обычных людей, которые уже не могут платить за квартплату и покупать еду. И еще правительство запрещает им жить в субботу и воскресенье. Думая, что этим он спасает страну,

– отметил Игорь Палица.

Депутат уверен, что очередной локдаун вызовет экономическую катастрофу.

"Сегодня необходим только масочный режим. Жесткий и везде: на улице, в транспорте, в магазинах. С жесткими штрафами для руководителей компаний, которые должны за это отвечать. Но нельзя останавливать сегодня экономику. Это обернется катастрофой", – считает парламентарий.