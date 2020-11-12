Карантин выходного дня – один из шагов к локдауну, – Рубан
Введение карантина выходного дня должно дать результаты уже на 2 – 3 неделю. Если этого не будет – возможно введение полного локдауна.
Карантин выходного дня ввели, чтобы снизить активность населения. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".
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Он напомнил, что инкубационный период COVID-19 в среднем длится 7 – 8 суток. Поэтому результат усиления ограничений будет заметен на 2 – 3 неделю. Количество инфицирований коронавирусом должно было бы пойти на спад.
"Если результата не будет – можно говорить о малоэффективности мер", – отметил Рубан. По его словам, в таком случае в стране могут ввести полный локдаун.
Карантин выходного дня – один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно в Украине нужно будет объявлять локдаун,
- заявил глава Госпотребслужбы Киева.
И добавил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах. В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых – отрицательно. Ведь все зависит от правильного подхода к таким ограничениям.
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Карантин выходного дня в Украине: что известно
- Правительство ввело в Украине так называемый карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.
- Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника. Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.
- Также в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
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