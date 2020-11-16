В парламенте будут просить правительство пересмотреть решение о введении карантина выходного дня. По мнению вице-спикера Рады Елены Кондратюк, такие ограничения являются ерундой.

Правительство не советовалось с Верховной Радой относительно введения карантина выходного дня. Об этом Кондратюк заявила в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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По словам вице-спикера, такие ограничения больше всего бьют по малому бизнесу.

Для меня лично карантин выходного дня – полная глупость,

– подчеркнула Кондратюк.

По словам вице-спикера, есть много стран, которые вводят полные локдауны. Однако при этом правительство защищает малое и среднее предпринимательство специальными пособиями.

Также Кондратюк добавила, что Рада будет просить правительство в течение 3 дней пересмотреть решение о внедрении карантина выходного дня.

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Обратите внимание! Правительство ввело карантин выходного дня с 14 ноября. Он будет действовать в течение 3 недель. Таким образом в субботу и воскресенье работают только продуктовые, аптеки, АЗС, почта и заведения, готовящие еду на вынос.

Общество крайне негативно восприняло новые ограничения. Поэтому в Раде зарегистрировали постановление, которое будет рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня. Подробнее читайте по ссылке.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу