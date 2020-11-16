Карантин выходного дня – полная ерунда, – вице-спикер Рады Кондратюк
В парламенте будут просить правительство пересмотреть решение о введении карантина выходного дня. По мнению вице-спикера Рады Елены Кондратюк, такие ограничения являются ерундой.
Правительство не советовалось с Верховной Радой относительно введения карантина выходного дня. Об этом Кондратюк заявила в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.
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По словам вице-спикера, такие ограничения больше всего бьют по малому бизнесу.
Для меня лично карантин выходного дня – полная глупость,
– подчеркнула Кондратюк.
По словам вице-спикера, есть много стран, которые вводят полные локдауны. Однако при этом правительство защищает малое и среднее предпринимательство специальными пособиями.
Также Кондратюк добавила, что Рада будет просить правительство в течение 3 дней пересмотреть решение о внедрении карантина выходного дня.
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Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
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