Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который будет действовать до конца осени. Из-за новых ограничений на выходных рестораны и кафе смогут работать только на вынос, а спортзалы, ТРЦ и учреждения культуры вообще не будут работать.

Представители бизнеса к такому решению отнеслись негативно и заявили, что это нанесет им большой урон. Сайт 24 канала разбирался, какое влияние окажет карантин выходного дня, а в этом материале рассказываем именно о ресторанном бизнесе.

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Что говорят экономисты

По данным исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, на субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, фастфуд – 31%, кондитерские – 30%.

Меньше всего зависят от выходных дней кафе и пекарни, но и для них выручка в субботу и воскресенье составляет ощутимую долю в недельном обращении – 27% и 25% соответственно. Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность которого не превышает 20% – это работа в убыток,

– говорится в исследовании Poster.

Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO, отметил, что по разным оценкам, из-за карантина выходного дня предприниматели могут потерять до 40% недельного дохода.

"Во время локдауна весной 2020 года много бизнесов из сферы обслуживания вынуждены были закрыться. Продолжение этой тенденции вероятно и этой зимой, о чем уже заявили некоторые владельцы бизнеса, в частности, индустрии развлечений. В то же время, сложно спрогнозировать влияние таких ограничительных мер на будущую динамику эпидемии. Причины этого – недостаточное тестирование, недоверие общества к действиям власти и низкий уровень реального выполнения карантинных мероприятий", – говорит Дорогань.

Он добавил, что сейчас кажется, что власть не смогла бы обеспечить полный локдаун, даже если бы такое решение было принято. Закрылись бы только добросовестные предприниматели, поэтому это не реалистичный сценарий.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей говорят, что многим предпринимателям понадобится не менее 2 лет на то, чтобы достичь предыдущих темпов развития.

2 года на восстановление – это при условии усилий со стороны государства – смягчение фискального давления, создание условий для лучшего доступа к кредитным ресурсам, в общем наличие полноценных целевых программ развития промышленности и бизнес-климата в Украине,

– отметил Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

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Что говорят рестораторы

Местные власти многих украинских городов отказывается внедрять карантин выходного дня. Так, например, не планируют закрывать бизнес на выходные во Львове, Одессе, Ровно, Тернополе и т.д. Также протестуют многие предприниматели, которые отмечают, что будут работать, несмотря на постановление Кабмина.

Рестораторы же отмечают, что карантин выходного дня поставит крест на работе многих заведений. Александр Кравцов, управляющий в ресторане "Желтое море", подсчитывает, что обращение ресторана состоит из 30/31 дня, и составляет 100% дохода, а месяц для ресторатора состоит из двух частей: будних и выходных. При этом выходные – это пятница, суббота и воскресенье, то есть, вместе 12 выходных в месяц. Эти 12 дней аккумулируют 50-60% месячного дохода.

Закрывая рестораны на выходные, нас лишают 50-60% всего товарооборота. При плановом товарообороте (ТО) расходы составляют 80-85%, эти 80% состоят из постоянных и переменных затрат. Таким образом, мы имеем 50% дохода. Если ресторан делал ТО 1 миллион гривен, у него 800 тысяч гривен расходов, после того, как вводят карантин выходного дня ресторан зарабатывает 500 тысяч гривен, а его расходы составляют 700 тысяч гривен,

– отмечает Кравцов.

Он добавляет, чтобы спасти бизнес и в целом сферу, рестораторы видят следующие решения:

повышение цен в меню – это поможет увеличить средний чек и при низкой посещаемости иметь немного больше ТО;

пересмотреть ставки заработных плат, что поможет оптимизировать финансовую модель;

садиться за стол переговоров с собственниками помещений, которые и без того уже жалеют, что впустили ресторан, а не аптеку или продмаг;

инвестировать в развитие собственной доставки;

переформатировать те заведения, которые работают исключительно на трафик.

"Эти пункты, вероятно, позволят ресторанам работать хотя бы в 0, сохранить рабочие места, не подвести своих гостей, которые хотят именно твой продукт. Говорить о возвращении инвестиций, сроках окупаемости даже нет смысла. Теперь второй раз за год задача – выжить", – заключает Кравцов.

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Денис Жаткин, ресторатор, владелец заведений пабов "Кеды искусствоведа", заведений "Донерная" и "Кастрюлька утюга варит рис", говорит, что ограничения на работу после 22:00 подрезали около 15% оборота. А запрет работы на выходных и в пятничный вечер, будет стоить еще 60% выручки.

Кроме того, карантин выходного дня сломает весь производственный процесс. Ресторан – это непрерывное производство, заготовительный процесс иногда занимает 2-3 дня. То есть не ясно куда девать заготовки перед выходными и как нужно работать, чтобы утром в понедельник все меню было готово, – отметил Жаткин.

Евгений Якутин, владелец днепровского бара Acacia, говорит, что маленькие бары не имеют такой огромной финансовой подушки, как крупные компании, они живут на доходы месяца.

"Мне очень странно наблюдать, как государство помогает крупным компаниям, но полностью игнорирует мелкий бизнес. Полная посадка в вагоны киевского экспресса – 70 человек – это больше, чем у меня в баре, но транспортной отрасли можно, а маленькому бару нельзя", – резюмирует Якутин.