В Ровно субботу и воскресенье установили рабочими днями. 16 ноября местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение не возражать против того, если в ближайшие субботу и воскресенье, несмотря на карантин выходного дня, предприниматели будут работать.

Рабочие суббота и воскресенье в Ровно: предпосылки

Предшествовал такому решению пикет предпринимателей под стенами горсовета Ровно. Затем в кабинете городского головы инициативная группа слушала совещание мэров украинских городов. Об этом сообщает Суспільне..

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По итогам совещания члены инициативной группы отметили, что мэры якобы также хотят, чтобы предпринимателям не устанавливали жесткие ограничения. А уже, когда комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о рабочих субботе и воскресенье, секретарь Горсовета Сергей Паладийчук отметил, что город надеется на определенные действия в этом вопросе со стороны государства.

Решение, которое вызвало возмущение многих предпринимателей – это решение, принятое Кабинетом Министров. Многие предприниматели не разобрались и имели претензии к местной власти. Это законодательная коллизия, когда орган высшего порядка принимает несогласованное решение,

- констатировал он.

Почему в Ровно решили сделать субботу и воскресенье рабочими

Как пояснил Паладийчук, Ровненская комиссия ТЭБ и ЧС приняла такое решение учитывая важное для Ровно событие, которое должно состояться в ближайшие выходные. Речь идет о втором туре выборов городского главы.

"Процесс надо провести правильно, с максимальной явкой", – отметил секретарь Горсовета.

Он добавил, что в Ровненский совет также обращались предприниматели с просьбой сделать субботу и воскресенье рабочими.

Также Чиновник рассказал, что премьер-министр Денис Шмигаль на четверг, 19 ноября, планирует собрать большое совещание с мэрами городов. И уже на уровне своей компетенции предложить усовершенствованные механизмы или объяснения, как действовать с "карантином выходного дня."

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К слову, ранее субботу и воскресенье рабочими объявили на территории Львова. Такое решение здесь будет действовать до 30 ноября.

Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.



Ограничения карантина в Украине / инфографика 24 канала