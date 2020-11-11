В Украине ввели карантин выходного дня. Соответствующее решение Кабинета Министров будто действовать до 31 декабря 2020 года.

Решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть. Однако его еще не оформили постановлением. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в Министерстве здравоохранения.

К слову В Украине ввели карантин выходного дня: что это значит

Продолжение новых ограничений после нового года будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Карантин выходного: что это значит

Кабинет Министров 11 октября ввел в Украине так называемый карантин выходного дня. Он начнет действовать уже с 14 – 15 ноября и, по информации правительства, продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.

Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Кроме того, в Украине отказываются от адаптивного карантина и возвращаются к общегосударственным.

Что изменится