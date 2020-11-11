Карантин выходного дня будет до конца 2020 года, – СМИ
В Украине ввели карантин выходного дня. Соответствующее решение Кабинета Министров будто действовать до 31 декабря 2020 года.
Решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть. Однако его еще не оформили постановлением. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в Министерстве здравоохранения.
К слову В Украине ввели карантин выходного дня: что это значит
Продолжение новых ограничений после нового года будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.
Карантин выходного: что это значит
Кабинет Министров 11 октября ввел в Украине так называемый карантин выходного дня. Он начнет действовать уже с 14 – 15 ноября и, по информации правительства, продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.
Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Кроме того, в Украине отказываются от адаптивного карантина и возвращаются к общегосударственным.
Что изменится
- в субботу и воскресенье не будут работать заведения общепита, торговые центры, культурные учреждения, спортзалы, фитнес-центры, заведения размещения, в том числе и гостиницы (кроме тех, которые выполняют социальные функции);
- будут работать аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения;
- 10:00 – 12:00: приоритетные часа для обслуживания пенсионеров.
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