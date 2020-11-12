Бывший министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что карантин выходного дня не даст в Украине должного эффекта. В частности, подобное можно наблюдать в Румынии. И если власть продолжит и дальше руководствоваться политической целесообразностью, количество смертей от коронавируса в конце года может составить 20 тысяч.

Подробнее о заявлении Милованова по карантину выходного дня

Как отметил бывший чиновник, сегодня система здравоохранения является перезагруженной больными COVID-19, хотя еще 2 недели назад было иначе. Об этом Милованов заявил в эфире программы "Право на власть".

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"В Украине – очень высокая скорость увеличения больных. Сегодня она больше, чем в Европе. Европа начала выходить из кризиса и уменьшила наращивание темпов. Однако, еще неделю-две назад Европа болела больше, чем мы", – отметил он.

По его словам, к таким изменениям привело то, что в Европе (к примеру, в Бельгии и Чехии), ввели жесткий локдаун. А в Румынии карантинные ограничения были мягкими – похожими на украинские.

Поэтому, продолжает экс-министр, в Румынии пик не сместился, и увеличение числа заболевших продолжается. Зато в Бельгии и Чехии можно наблюдать падение количества больных.

Итак, локдаун выходного дня не сработает. Мы это уже видим по ситуации в Румынии. И правительство будет вынужденным выбирать между тем, чтобы люди гибли, и политической целесообразностью,

– подчеркнул Милованов.

Он добавляет, что похожий выбор в Украине делали в августе и сентябре. Тогда отказались от адаптивного карантина и изменили критерии в угоду политической целесообразности из-за местных выборов.

Поэтому у нас сегодня так называемый "черный сценарий". По состоянию на сейчас в результате COVID-19 умерли более 9 тысяч человек. Это примерно половина нынешних активных случаев. Таким образом, можно предположить, что число жертв к концу года в целом составит 20 тысяч человек,

– подчеркнул Милованов.

По его оценке, если бы не изменили критерии в сентябре и августе, то число жертв к концу года могло бы составлять 4 или 6 тысяч.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14–15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.

Ограничение карантина в Украине / инфографика 24 канала