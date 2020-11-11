Во время заседания 11 ноября Кабинет Министров Украины планирует ввести карантин выходного дня. К такому шагу прибегнут из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Почему в Украине усиливают карантин

Поскольку суточный прирост инфицированных COVID-19 начал резко расти и пересек отметку в 10 тысяч больных, в правительстве решили ввести новые ограничения, сообщает 24 канал.

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На заседании Кабмина 11 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что такой прирост больных существенно увеличивает нагрузку на больницы и украинских медиков. Он отметил, что даже страны с мощными медицинскими системами усиливают карантин. Однако экономика Украины не выдержит полного локдауна.

Поэтому, по словам Шмыгаля, правительство и Минздрава, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений.

Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня,

– заявил премьер.

В то же время правительство уверяет, что поддержит предпринимателей.

Какие программы возобновят и расширят

компенсацию части зарплат работников в связи с простоем;

программу портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время – до 80% кредита будет покрывать государство;

возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством – пока это обсуждают с Торгово-промышленной палатой.

продолжение реализации программы доступных кредитов "5 – 7 – 9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании займов фактически под 0%.

Шмыгаль о необходимости введения карантина выходного дня: видео

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Карантин выходного дня: что он означает

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать уже с 14 – 15 ноября. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активно люди контактируют именно в выходные. В то же время правительство заверило, что готово поддержать предпринимателей в период карантина.

Что будет работать в субботу и воскресенье

продуктовые магазины;

аптеки (в частности ветеринарные);

АЗС;

общественный транспорт.

К слову, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Громадському радіо" заявил, что изменения не введут, пока не будут согласованы все позиции и оценены все риски, а правительство не проголосует за ужесточение ограничений.

Как на вероятность карантина выходного дня реагировало общество

Многие специалисты и предприниматели раскритиковали такую идею.

В некоторых городах Украины проходят протесты. Предприниматели требуют согласовывать такие шаги власти с ними или вообще не вводить карантин выходного дня. Ведь основную часть выручки они получают именно в субботу и воскресенье.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала