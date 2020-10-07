Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. Однако предполагают, что из-за "второй волны" коронавируса страна может вернуться к определенным более жестким ограничениям.

Введут ли в Украине более жесткий карантин

Ежедневно в Украине увеличивается прирост новых больных коронавирусом. Поэтому могут повторно ввести некоторые ограничения для сдерживания COVID-19. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка.

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В прогнозе отметили, что экономика Украины очень пострадала в результате первой волны коронавируса. ВВП за полгода упал на 6,5%. В то же время именно введение адаптивного карантина поспособствовало уменьшению негативного влияния на экономику.

Кроме этого, во Всемирном банке отметили, что темп реформ Украины может замедлиться.

Ранее председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей отмечал, что ситуация с коронавирусом в Украине и мире до сих пор сложная, поэтому карантин, вероятно, будут продлевать еще месяцами. Он утверждал, что ограничения могут продлиться до лета 2021 года.

Адаптивный карантин в Украине

Ранее Кабмин ввел адаптивный карантин. С 1 августа начали действовать новые ограничения: страны поделили красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны, в которых действуют различные правила карантина.

Сейчас такие ограничения продлили до 31 октября. Кроме того, Минздрав регулярно обновляет карантинные зоны.



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Как ослабляли карантин раньше

Начало процесса выхода из карантина назвали Днем "К", и он в Украине наступил 11 мая. Этот день символизировал начало первого этапа выхода из карантина, а таких будет 5.

В первый этап сняли значительную часть ограничений, в частности для представителей малого и среднего бизнеса.

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парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работу нотариусов и юристов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей.

Вторая волна ослабления карантина

22 мая начался второй этап смягчения карантина. Он принес еще ряд ослаблений: заработали отели и детские сады, запустили общественный транспорт. Правда, именно 22 числа все вышеперчисленное не везде возобновило работу. В частности, метро и садики в Киеве заработали с 25 мая.

Второй волны ослаблений не дождались также в ряде регионов, где заболеваемость превышает норму.

Чего коснулся 2 этап ослабления карантина:

открыли детские сады;

разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей;

разрешили работу отелей (кроме хостелов);

разрешили проведение ВНО;

разрешили работу общественного транспорта.

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Третья волна ослабления карантина

С 1 июня стартовала третья волна ослабления карантина. Во многих регионах Украины сняли предложенные Кабмином ограничения.

Что заработало:

Спортивные залы и фитнес-центры;

Открыли бассейны;

Открыли межобластное сообщения на все видах транспорта.

Четвертая волна ослабления карантина

Очередной этап смягчения карантинных ограничений стартовал в Украине 10 июня.

Что разрешили с 10 июня:

открыть культурные заведения;

проводить концерты, выставки и т. п;

возобновить работу баз отдыха и санаториев;

работу отелей.

Когда ситуация в Украине и мире стабилизируется

Ранее прогноз по этому делал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, самый оптимистичный прогноз предполагает стабилизацию жизни после пандемии на конец лета – начало осени.

Однако в октябре ежедневно выявляют более 4 тысяч больных. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что Украину ожидает серьезный рост заболеваемости COVID-19. В частности, врач предполагает, что в ноябре может быть по 12 тысяч инфицированных ежедневно.

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