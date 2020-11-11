Мы вышли на качественно новый уровень войны с вирусом – это "карантин выходного дня". До недавнего времени мы знали, что вирус спит днем и появляется на улицах после 22:00. Видимо, новые исследования доказали, что по графику вирус отдыхает в будни, чтобы активизироваться в выходные.

Эйнштейн говорил: "Есть две бесконечные вещи – Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет вселенной я не уверен".

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По карантинным граблям

Сложно не согласиться, когда наблюдаешь за имитацией борьбы властей с коронавирусом.

Мы вышли на качественно новый уровень войны с вирусом – это "карантин выходного дня". До недавнего времени мы знали, что вирус спит днем и появляется на улицах после 22:00. Видимо, новые исследования доказали, что по графику вирус отдыхает в будни, чтобы активизироваться в выходные. Все это выглядит так: в субботу и воскресенье все сидят по домам. Но уже утром в понедельник народ набивается в общественный транспорт, едет на работу, идет вечером пить пиво, ходит по торговым центрам и супермаркетам.

Главное успеть все в будние дни. Пока безопасно. А тем временем рестораторы пытаются выжить.

Спецоперация по убийству малого бизнеса

Большинство ресторанов, кафе и кондитерских работают со скоропортящимися заготовками, которые делаются на 36-48 часов. Продукты закупаются на несколько дней. Процесс подготовки кухни к работе занимает 12-16 часов. Получается, что в пятницу мы должны каким-то чудом закрыться без остатков и заготовок, а в понедельник открыться без продуктов.

Основную прибыль рестораны получают в субботу. В этот день мы зарабатываем на обеспечение заведений и на зарплаты людям. С новыми "правилами" доход ресторанов превратится в убытки.

Мы из последних сил продолжаем существовать, обеспечивать cотрудников рабочими местами и зарплатами.

И пока во всем мире пытаются поддержать деньгами своих предпринимателей, у нас взимается налог на музыку.

Причем в зависимости от количества стульев в зале. И налог никак не коррелируется с локдауном и прочими запретами на бизнес.

В моих ресторанах очень ответственно подходят к вопросу безопасности наших гостей. Наш персонал всегда в масках и перчатках. Мы готовим под бактерицидными лампами. На каждом углу стоят дезинфекторы. Мы раздвинули столы на безопасное расстояние. Мы поддерживали медиков и пенсионеров.

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А в стране тем временем продолжается cпецоперация по убийству малого бизнеса. Операция проходит в два этапа. Сначала ампутировали одну руку. Теперь отрезают другую. Без анестезии.

Источник: Facebook