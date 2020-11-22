Неделя выдалась насыщенной событиями и посмеяться было над чем. Украинцам до сих пор не дает покоя решение правительства о карантине выходного дня. Но настоящий фурор в сети вызвал эскиз большого Государственного герба Украины. Там, как говорится, вопросов больше, чем ответов. Что смешило украинцев на этой неделе – читайте далее.

Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.

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Карантин выходного дня

Если Кабмин испортил и ваши планы на выходные – не стоит расстраиваться. Даже в карантинных выходных можно найти что-то прекрасное. Скажем, свидание в кафе можно устроить в другом "заведении". На самом же деле, выбор большой: от продуктовых магазинов до аптек. Главное – фантазия.



Немного о наболевшем / Фото из соцсетей



Карантин выходного дня толкает на отчаянные шаги / Фото из соцсетей



Современные реалии / Фото Depo.ua



Свидание в продуктовом и аптеке – вершина романтики / Фото Depo.ua

Главное – адаптироваться / Фото из соцсетей

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала предпринимателям в вынужденном простое из-за карантина выходного дня "искать дополнительные источники дохода", а также идти работать в больницы. Украинцы немного пофантазировали на эту тему и вот, что из этого вышло.

Михаил в носках и прелести льва

Завершился конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Из 112 работ выбрали только 1 лучшую. Однако, украинцам эскиз не очень пришелся по душе. Элементов, которые удивили и рассмешили украинцев, есть немало. К примеру, люди интересуются, почему лев имеет красные когти и явные половые признаки. Также не дает покоя и другой вопрос, действительно ли архистратиг Михаил носил носки и почему он "топчется" по флагу?