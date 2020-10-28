После международного конфликта журнал Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo изобразил на обложке нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Это случилось после конфликта между президентами Турции и Франции – Эрдоганом и Макроном.
Обложку нового журнала с карикатурой на турецкого лидера журнал Charlie Hebdo опубликовал в своем твиттере.
К слову Эрдоган вновь заявил, что Макрону "надо проверить психическое здоровье"
На фото Реджеп Едоган изображен в одних трусах на диване. Он задирает юбку женщине в традиционном мусульманском наряде и восклицает: "Вот и пророк".
Между тем довольно неоднозначным является и заголовок на обложке: "Едоган: в частной жизни он довольно игривый".
Обложка сатирического журнала с карикатурой на Эрдогана / Фото Charlie Hebdo
В Турции уже отреагировали на такую карикатуру, осудив ее. Представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что французский журнал не уважает никакие ценности, святости и убеждения.
Они просто демонстрируют собственную пошлость и безнравственность. Нападение на личные права – это не юмор и свобода выражения,
– заявил представитель президента Турции.
В чем суть конфликта Турции и Франции:
- Он начался после громкого убийства учителя колледжа. Убийцей был исламский радикал, россиянин, а его мотивы – карикатуры именно журнала Charlie Hebdo о пророке Мухаммеде, которые учитель показывал ученикам.
- После этого во Франции даже закрыли некоторые мечети, а людей, выступавших в защиту убийцы учителя, начали преследовать. Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не смогут спокойно спать во Франции.
- Тогда Реджеп Эрдоган обвинил французского президента в ненависти ко всем мусульманам и заявил, что тому нужно проверить свое психическое здоровье.