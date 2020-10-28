Французский сатирический журнал Charlie Hebdo изобразил на обложке нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Это случилось после конфликта между президентами Турции и Франции – Эрдоганом и Макроном.

Обложку нового журнала с карикатурой на турецкого лидера журнал Charlie Hebdo опубликовал в своем твиттере.

К слову Эрдоган вновь заявил, что Макрону "надо проверить психическое здоровье"

На фото Реджеп Едоган изображен в одних трусах на диване. Он задирает юбку женщине в традиционном мусульманском наряде и восклицает: "Вот и пророк".

Между тем довольно неоднозначным является и заголовок на обложке: "Едоган: в частной жизни он довольно игривый".

Обложка сатирического журнала с карикатурой на Эрдогана / Фото Charlie Hebdo

В Турции уже отреагировали на такую ​​карикатуру, осудив ее. Представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что французский журнал не уважает никакие ценности, святости и убеждения.

Они просто демонстрируют собственную пошлость и безнравственность. Нападение на личные права – это не юмор и свобода выражения,

– заявил представитель президента Турции.

В чем суть конфликта Турции и Франции: