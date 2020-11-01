В Карпатах из-за тумана потерялись туристы: чем закончилась история – фото
Вблизи озера Несамовитое в Ивано-Франковской области 31 октября потерялась группа туристов со Львова. Спасатели 1,5 часа искали заблудившихся.
Детали инцидента в Карпатах
Из-за мокрого снега и тумана туристы не могли самостоятельно найти дорогу. В 14: 35 они позвонили спасателям. Об этом сообщили в прессслужбе ГСЧС.
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Туристы 1999 – 1997 годов рождения двигались по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовитое Яремчанского горсовета. Из-за осложненных погодных условий они обессилели, потеряли ориентировку и не могли продолжать движение,
– рассказали в ГСЧС.
На поиски заблудившихся отправились 4 спасателей. Работники ГСЧС периодически поддерживали телефонную связь с туристами.
В 16: 20 спасатели встретили истощенных львовян недалеко от озера Несамовитое. В медицинской помощи туристы не нуждались. Работники ГСЧС предоставили им горячий чай и провели в НСБ "Заросляк", где заблудившиеся остались на ночевку.
В Карпатах из-за тумана заблудились львовяне / Фото ГСЧС
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