Вблизи озера Несамовитое в Ивано-Франковской области 31 октября потерялась группа туристов со Львова. Спасатели 1,5 часа искали заблудившихся.

Детали инцидента в Карпатах

Из-за мокрого снега и тумана туристы не могли самостоятельно найти дорогу. В 14: 35 они позвонили спасателям. Об этом сообщили в прессслужбе ГСЧС.

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Туристы 1999 – 1997 годов рождения двигались по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовитое Яремчанского горсовета. Из-за осложненных погодных условий они обессилели, потеряли ориентировку и не могли продолжать движение,

– рассказали в ГСЧС.

На поиски заблудившихся отправились 4 спасателей. Работники ГСЧС периодически поддерживали телефонную связь с туристами.

В 16: 20 спасатели встретили истощенных львовян недалеко от озера Несамовитое. В медицинской помощи туристы не нуждались. Работники ГСЧС предоставили им горячий чай и провели в НСБ "Заросляк", где заблудившиеся остались на ночевку.

В Карпатах из-за тумана заблудились львовяне / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В ночь на 31 октября в Карпатах уже как минимум в пятый раз в этом сезоне выпал снег. На этот раз присыпало гору Поп Иван Черногорский, а также заснежило на популярных украинских горнолыжных курортах. Температура воздуха составляла -4 градуса.