В Карпатах на горе Пип Иван 30 ноября температура воздуха опустилась до -10 градусов. Кроме того, на горе видимость ограничена до 50 метров.

На горе ПИп Иван – настоящая зима. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Актуально Сильный ветер, мокрый снег и гололед: где ждать ухудшения погоды

По состоянию на 09:00 30.11.2020 на горе ПИп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 1-2 метров в секунду, температура воздуха -10 градусов,

– говорится в сообщении.

Ухудшение погоды также прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях. Там ожидают снег с дождем.

Дороги, кроме юго-востока, местами укроет гололед. Погодным условиям предоставили I уровень опасности – желтый.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что особенно сложными будут погодные условия на Харьковщине и в Одесской области.