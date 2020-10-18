В Карпатах снова выпал снег. Пока на высокогорье мороз, он продолжает лежать. Заметим, что Карпаты заснежило уже в третий раз на этой неделе.

Впервые снег выпал 14 октября, на праздник Покрова. Именно в этот день в Украине обычно и начинается похолодание. Про снег и мороз 18 октября информирует Черногорский поисково-спасательный пост на своей странице в фейсбук.

Как это было В Украине выпал первый снег: фото и видео

По состоянию на 9: 50 утра 18 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров,

- говорится в сообщении.

Там также добавляют, что в горах морозно: -2 градуса.

Засыпало также и самый высокогорный горнолыжный курорт Украины – Драгобрат. Там по состоянию на 13:45 продолжает падать мокрый снег.



Снег на Драгобрате / Скриншот с камер видеонаблюдения



Драгобрат засніжило / Скриншот із камер відеоспостереження



Снег на Драгобрате / Фото из соцсетей



Снег на горнолыжном курорте Драгобрат / Фото из соцсетей



Снег на Драгобрате / Фото из соцсетей