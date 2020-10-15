Высокогорье Карпат утром 15 октября покрыто снегом. Температура воздуха там опустилась до нуля градусов.

По состоянию на 8:20 15 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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Ветер в Карпатах дует юго-западный, разгоняется до 18 – 19 метров в секунду. Температура воздуха составляет ноль градусов. А горы покрыты снегом.



Заснеженная гора Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Также небольшой снег все еще есть на горе Высокий Верх, что в Сколевском районе Львовской области. Сама вершина окутана густым туманом.



Снег есть и на вершинах Львовщины / Скриншот с камеры наблюдения

Обратите внимание! Первый снег в Украине зафиксировали 14 октября. Карпаты накрыл активный антициклон, который и принес осадки и похолодание.

К слову, на 15 октября синоптики прогнозируют солнечную погоду в большинстве регионов. Только во Львовской, Волынской и Закарпатской областях ожидаются дожди. Воздух прогреется от +12 на западе до 24 градусов на юге.