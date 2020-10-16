Наводнения и паводки в Украинских Карпатах с каждым годом будут только усиливаться. Одной из причин этого явления климатолог Вера Балабух считает массовую вырубку лесов. Впрочем, жителям региона следует беспокоиться не только о паводках.

Есть еще одна проблема тесно связанная с массовой вырубкой лесов в Карпатах. Об этом заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала "Главреду".

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Вырубка лесов стала дополнительным фактором для увеличения паводкоопасности этого региона. В результате даже небольшие дожди создают там большие проблемы: мощные паводки и селевые потоки, а зимой также возникает риск схода лавин,

– подчеркнула она.

Эксперт добавила, что теперь осадки очень быстро достигают подножия горы, раньше же деревья были своего рода защитным слоем, который аккумулировал влагу и уменьшал скорость перемещения водных потоков к подножию.

При этом она назвала еще одну опасность, которая угрожает Карпатам из-за вырубки лесов.

"Это рост пожарной опасности. При рубке леса многое остается на месте вырубки. Часто одни деревья срубают, а другие остаются, как сухостой – это становится дополнительным источником для возникновения и распространения огня", – пояснила климатолог.

Обратите внимание! Летом этого года западные горные регионы Украины сильно пострадали от паводков. Дома и дороги затопило, а людей пришлось эвакуировать из нескольких населенных пунктов. В результате губительной стихии погибли 3 человека.



Масштабные паводки затопили территории в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Самой сложной ситуация была на Прикарпатье и Буковине.