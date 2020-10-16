Не паводками едиными: климатолог рассказала, что еще угрожает Карпатам
Наводнения и паводки в Украинских Карпатах с каждым годом будут только усиливаться. Одной из причин этого явления климатолог Вера Балабух считает массовую вырубку лесов. Впрочем, жителям региона следует беспокоиться не только о паводках.
Есть еще одна проблема тесно связанная с массовой вырубкой лесов в Карпатах. Об этом заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала "Главреду".
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Вырубка лесов стала дополнительным фактором для увеличения паводкоопасности этого региона. В результате даже небольшие дожди создают там большие проблемы: мощные паводки и селевые потоки, а зимой также возникает риск схода лавин,
– подчеркнула она.
Эксперт добавила, что теперь осадки очень быстро достигают подножия горы, раньше же деревья были своего рода защитным слоем, который аккумулировал влагу и уменьшал скорость перемещения водных потоков к подножию.
При этом она назвала еще одну опасность, которая угрожает Карпатам из-за вырубки лесов.
"Это рост пожарной опасности. При рубке леса многое остается на месте вырубки. Часто одни деревья срубают, а другие остаются, как сухостой – это становится дополнительным источником для возникновения и распространения огня", – пояснила климатолог.