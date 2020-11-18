Карпаты снова замело снегом: впечатляющее видео
Одну из самых высоких вершин украинских Карпат гору Поп Иван замело снегом. Местами снежный покров достигает 2 сантиметров.
По состоянию на 18 ноября температура воздуха на горе достигает -3 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Ветер западный 1-2 метра в секунду. Снежный покров – 1-2 сантиметра.
Карпаты засыпало снегом: смотрите видео
Где в Украине уже выпал снег
- Снег в Карпатах впервые выпал еще в середине октября. С тех пор на популярных горнолыжных курортах уже несколько раз были снегопады.
- 14 ноября снег выпал и в городе Шостка, что на Сумщине, а 15 ноября – в Харькове.
- 16 ноября заснежило в улицах Днепропетровской области, но недолго – снег быстро растаял.
- Кроме того, на днях снег выпал и в столице Украины Киеве.
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