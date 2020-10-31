Карпаты засыпало снегом: сказочные фото
В ночь на 31 октября в Карпатах уже как минимум пятый раз в этом сезоне выпал и лежит снег. Присыпало гору Поп Иван Черногорский, а также заснежило на популярных украинских горнолыжных курортах.
На Поп Иване снег не тает, а продолжает падать, там температура воздуха опустилась до -4 градусов. Об этом информирует горный поисково-спасательный пост, размещенный на вершине.
Смотрите также Когда в Украине выпадет снег: прогноз
По состоянию на 7:55 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4 – 5 метров в секунду, температура воздуха -4 градуса. Падает мелкий снег,
– говорится в сообщении.
Замело и популярные среди украинцев горнолыжные курорты: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут. В Буковеле сейчас туманно, по состоянию на 9 утра там тоже холодно, температура воздуха составляет -1 градус.
Такая же температура воздуха на Драгобрате.
Заметим, что до этого снег падал 14, 15, 18 и 19 октября. На Драгобрате постедний раз намело 10 сантиметров снега.
Драгобрат и Буковель в снегу / Фото из соцсетей
Буковель заснежило: видео
На Драгобрате идет снег: видео
Интересно, что в других уголках Украины синоптики прогнозируют снег, правда, с дождем, уже в начале ноября. Он может выпасть в северных регионах и даже в Киеве.
Поделиться новостью