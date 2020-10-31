В ночь на 31 октября в Карпатах уже как минимум пятый раз в этом сезоне выпал и лежит снег. Присыпало гору Поп Иван Черногорский, а также заснежило на популярных украинских горнолыжных курортах.

На Поп Иване снег не тает, а продолжает падать, там температура воздуха опустилась до -4 градусов. Об этом информирует горный поисково-спасательный пост, размещенный на вершине.

Смотрите также Когда в Украине выпадет снег: прогноз

По состоянию на 7:55 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4 – 5 метров в секунду, температура воздуха -4 градуса. Падает мелкий снег,

– говорится в сообщении.

Замело и популярные среди украинцев горнолыжные курорты: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут. В Буковеле сейчас туманно, по состоянию на 9 утра там тоже холодно, температура воздуха составляет -1 градус.

Такая же температура воздуха на Драгобрате.

Заметим, что до этого снег падал 14, 15, 18 и 19 октября. На Драгобрате постедний раз намело 10 сантиметров снега.

Драгобрат и Буковель в снегу / Фото из соцсетей

Буковель заснежило: видео​

На Драгобрате идет снег: видео​

Интересно, что в других уголках Украины синоптики прогнозируют снег, правда, с дождем, уже в начале ноября. Он может выпасть в северных регионах и даже в Киеве.