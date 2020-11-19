О новом назначении самопровозглашенного президента Беларуси сообщает пресс-служба президента.

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Николай Карпенков – новый заместитель министра внутренних дел и командующий внутренних войск. Ранее он занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Предшественник Карпенкова в должности Юрий Назаренко теперь начальник милиции общественной безопасности.

Обратите внимание! С начала августа 2020 году в Беларуси продолжаются масштабные протесты против режима Лукашенко. Люди продолжают выходить на улицы. А силовики не прекращают применять силу в отношении протестующих.

С начала президентской кампании в Беларуси погибли 8 человек. В общем из-за протестов силовики задержали примерно 25 тысяч митингующих.