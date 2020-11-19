Бежал за активистами и разбил витрину: кого Лукашенко назначил командующим внутренних войск
Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренних войск Николая Карпенкова. Он отличился во время задержаний протестующих.
О новом назначении самопровозглашенного президента Беларуси сообщает пресс-служба президента.
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Николай Карпенков – новый заместитель министра внутренних дел и командующий внутренних войск. Ранее он занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Предшественник Карпенкова в должности Юрий Назаренко теперь начальник милиции общественной безопасности.
Что известно о Николае Карпенкове
- Известен тем, что 15 сентября 2020 во время марша в погоне за протестующими разбил витрину кафе, в котором они прятались. В результате активистов задержали, а заведение закрыли.
- В начале ноября он заявил, что "бандитов", которые "нападают" на силовиков, они "живьем брать не будут".
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