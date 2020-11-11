Все навигационные карты компании BMW должны отражать тот факт, что Крым – это Украина. Европейские предприятия обязаны не признавать аннексию полуострова Россией.

В вопросе Крыма не могут действовать двойные стандарты. Об этом в твиттере написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Мы напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляет #BMW, должны отражать тот факт, что #CrimeaIsUkraine и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма,

– отметила Джапаров.

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