Все карты BMW должны отражать тот факт, что Крым является украинским, – Джапарова
Все навигационные карты компании BMW должны отражать тот факт, что Крым – это Украина. Европейские предприятия обязаны не признавать аннексию полуострова Россией.
В вопросе Крыма не могут действовать двойные стандарты. Об этом в твиттере написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
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Мы напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляет #BMW, должны отражать тот факт, что #CrimeaIsUkraine и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма,
– отметила Джапаров.
Что было раньше
- В навигаторах BMW для пользователей с российским IP Крым обозначен как территория России.
- Однако для пользователей с украинским IP полуостров остается украинским.
- Такие же "миграции" Крыма отметили в картах от Nissan и Volkswagen. Однако представители компании утверждают, что данные в навигаторах не демонстрируют политическую позицию предприятий.
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