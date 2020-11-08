Важнейшей составляющей любой армии является экипировка солдат. Снаряжение для защитников государств каждый раз совершенствуют. Особое внимание уделяют средствам индивидуальной защиты военных, чтобы во время ведения боя сохранить как можно больше жизней.

Однако один из самых необходимых компонентов защиты появился не так давно. Речь идет об изобретении военной каски. Подробнее об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

Читайте также Радиационные аварии, о которых вы не знали: что годами скрывали в Советском Союзе

Почему шлемы были необходимы

Во время Первой мировой войны в артиллерийской практике широко использовали шрапнели. Это усовершенствованные боеприпасы, которые массово поражали противника. Артиллеристы доставляли дополнительные пули внутрь специального снаряда с полостью, которым стреляли из пушки.

Стрельба из пушек / Скриншот с видео

Поэтому рассеивание пуль наносило непоправимый вред большому количеству враждебных сил. Усовершенствовать изобретение удалось британскому офицеру Генри Шрапнелю. Именно его фамилией впоследствии и стали называть снаряд.

Генри Шрапнель / Скриншот с видео

После попадания шрапнели наибольшие потери несли войска из-за попадания пуль и осколков в голову. Поэтому встал вопрос о защите этой части тела.

Кто начал использовать каски

Первыми защитные шлемы получили французы. В начале войны их армия была обеспечена только стандартными военными кепи. Но в 1916 году генерал Огюст Луи Адриан разработал шлем, который защищал от осколков снарядов и шрапнели.

К теме Пылающий город-призрак: в штате Пенсильвании почти 58 лет продолжается подземный пожар

Вскоре все военнослужащие французской армии были обеспечены касками.

Военнослужащие в шлемах / Скриншот с видео

Какими были защитные шлемы

Наличие защитной каски уменьшило количество ранений в голову в несколько раз. Она состояла из 4 частей:

полусферического свода шлема;

переднего козырька;

заднего козырька;

гребня, который прикрывал вентиляционное отверстие.

Читайте также Смертоносная железнодорожная авария: почему поезд сам начал двигаться

Шлемы изготавливали из стальных листов толщиной 0,77 миллиметра. Общий вес одного из таких варьировался от 700 до 800 граммов в зависимости от размера каски. Изнутри обязательно был прикреплен кожаный подшлемник. К подбородку все снаряжение крепили ремнем с лошадиной кожи. Сначала почти все французские каски были синими.

Каски французских военнослужащих / Скриншот с видео

Только те шлемы, которые использовали солдаты в Африке, красили песочным цветом. Иногда бойцы собственноручно маскировали шлемы и рисовали на них камуфляжную окраску, чтобы быть менее заметными на передовой. Кроме того, на каждой из них впереди была эмблема с латинскими буквами RF (Французская Республика) и символ отвечал роду войск.

Инициалы на шлемах / Скриншот с видео

Высокий уровень защиты солдат был приоритетом для многих государств. Из-за этого другие страны тоже начали использовать каски. Каждая из армий устанавливала на своих шлемах соответствующие эмблемы. Кроме того, каска Адриана была не только эффективной защитой против шрапнели, но и дешевой и простой в производстве.

Кто еще использовал каски

Итальянская армия приняла на вооружение французский шлем в апреле 1916 года. Впрочем, еще до конца года его заменила итальянская каска. Отечественный шлем был изготовлен по образцу каски Адриана, но состоял всего из 2 частей. Итальянский вариант каски получил обозначение М16. Его использовали в армии даже после появления новой каски M33.

К теме Как астронавты "Скайлаб" бастовали в открытом космосе: захватывающая история

Каски Адриана широко использовали и во время гражданской войны в России. С 1924 года этими шлемами также были экипированы отряды Красной армии. Тогда их перекрасили в зеленый цвет, а старые эмблемы заменили на металлические звезды. Такие каски были на вооружении Красной армии до 1939 года.

Также во время Первой мировой войны такие шлемы массово использовали в армиях Бельгии, Греции, Польши, Мексики, Перу, Японии и Югославии. За время войны только во Франции было изготовлено почти 20 миллионов касок Адриана.

Читайте также Пронес в портфеле бомбу на борт самолета: впечатляющая история террориста Купера

Во французской армии шлем Адриана оставался стандартной защитой до окончания Второй мировой войны. В других странах каски такого типа в течение длительного времени использовали пожарные, железнодорожники и морские пехотинцы. Предпочитал французский шлем и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Уинстон Черчилль / Скриншот с видео

Во время пребывания на поле битвы во время Первой мировой войны он пользовался именно каской Адриана, а не английским шлемом.

Каковы преимущества каски Адриана

Современные сравнительные исследования механических свойств различных моделей военных шлемов обнаружили ряд преимуществ каски Адриана даже над современными шлемами. Ученые с факультета биомедицинской инженерии Университета Дьюка провели исследование с 4 видами касок. Они сравнили шлемы, которые использовали военные во время Первой мировой войны с современными.

К теме Первый в мире автомобильный тест-драйв: поразительное путешествие Берты Бенц

Исследователи пытались определить, насколько каски являются эффективным средством защиты головного мозга от контузии. В результате ученые подтвердили, что вероятность получить контузию в каске гораздо меньше, чем без нее. При этом оказалось, что французская армейская каска Адриана защищает голову от взрывной волны лучше, чем другие.

Это изобретение французского генерала запечатлело навсегда в истории его имя. Шлем спас жизнь сотням тысяч солдат. После смерти Огюста Луи Адриана на его могиле вылили из стали первый разработанный им прототип военной каски.