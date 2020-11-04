Митингующие в Киеве 3 ноября требовали не отменять введение кассового аппарата. Как компромиссное решение депутаты планируют отсрочить введение РРО на один год.

В материале 24 канала рассказываем, когда предприниматели будут обязаны использовать кассовые аппараты и плюсы и минусы такого решения.

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Как в Украине вводят кассовые аппараты

Кассовые аппараты в Украине планируют вводить в три этапа: первый этап уже идет с 1 августа. Следующие запланированы на 2021 год, но их могут перенести на 2022 год.

Первый этап

С 1 августа предприниматели могли добровольно начать использовать РРО как классические (физические), так и программные (электронные). Далее в материале мы объясняем в чем между ними разница.

Кроме того, продавцы подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо) теперь должны указывать в чеке РРО рядом с наименованием товаров коды товарной подкатегории УКТ ВЭД.

Второй этап

С 1 января 2021 года предприниматели с доходом более 1 миллиона гривен в год обязаны были начать использовать РРО, а предприниматели с "групп риска" должны это делать независимо от размера их дохода. Однако второй этап могут перенести на 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект будет рассмотрен 4 ноября в Раде.

К группам риска относятся:

интернет-магазины;

курьерские службы;

реализаторы сложной бытовой техники и электроники (на которую выдается гарантия);

продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров;

рестораны, кафе;

туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию.

Третий этап

На третьем этапе все плательщики единого налога II, III и IV группы ФЛП должны использовать кассовые аппараты. Согласно действующему закону этот этап должен начаться 1 апреля 2021 года. Если законопроект об отсрочке примут, то для всех предпринимателей, кроме первой группы ФЛП, кассовые аппараты станут обязательными не ранее 1 апреля 2022.

Кого не касаются кассовые аппараты

В Министерстве финансов развенчивают миф, что "теперь и от бабушки на рынке будут требовать чек". Предприниматели, торгующие товарами на рынке за наличные средства, не обязаны устанавливать РРО.

Почему откладывают введение кассовых аппаратов

3 ноября в Киеве предприниматели вышли сразу на две акции протеста – одни поддерживают кассовые аппараты, другие – против.

Митингующие 3 ноября под Радой

Те, кто за кассовый аппарат, считают, что его отмена ухудшит условия работы законопослушного бизнеса и создаст возможности для уклонения от уплаты налогов.

В то же время другие митингующие наоборот выступают за упрощенную систему учета и отчетности.

В Раде отреагировали на требования митингующих компромиссом. Применение кассовых аппаратов отменять не собираются, но их введение отсрочат.

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Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год. Это консолидированная позиция всех фракций и групп,

– рассказал Разумков.

К слову, это не первый раз могут отсрочить введение кассовых аппаратов. Ранее предполагалось, что второй этап начнется в октябре этого года, а к Новому году все предприниматели перейдут на РРО. Но из-за распространения пандемии коронавируса в марте закон отложили.

Что такое кассовые аппараты и как с ними работать

Что такое РРО

Регистратор расчетных операций – это устройство, которое используют для регистрации расчетных операций при продаже товаров или оказании услуг.

Какими бывают РРО

Бывают классические и программные РРО. Классические – это те, которые мы можем физически подержать в руках и стоят они тысячи гривен. Зато программные РРО можно установить как программу на компьютер, смартфон или другой гаджет.

Как установить программный РРО

С 1 августа 2020 года уже работают в тестовом режиме несколько таких программ: пРРОсто, Смарткаса, e-receipt, Checkbox, Вчасно и другие. Их можно найти в Google Market или App Store. Некоторые из них бесплатные, некоторые платные или по крайней мере имеют платные функции. И все же программные РРО куда доступнее традиционных вариантов.



Программные РРО

Нужно скачать программу, подвязав к электронному кабинету. Зарегистрировать свой РРО можно электронно в Едином окне представления отчетности, указав, чем торгуете.

После этого можно вводить номенклатуру товара, сканировать бар-коды или qr-коды и фискализировать товары или услуги.

Информация о покупке отправляется на сервер налоговой. Налоговая присылает на смартфон продавца электронный чек. А тот должен переслать его покупателю, распечатать ему на принтере или дать отсканировать qr-код.

Плюсы и минусы кассовых аппаратов

Главным преимуществом обязательного применения РРО является детенизация экономики. Это не только дополнительные деньги для государства, которые можно использовать на образование, медицину или инфраструктуру, но и справедливость для белых предпринимателей.

ФЛП, которые платят все налоги, имеют менее привлекательные товары и услуги из-за того, что значительная часть их доходов идет на уплату налогов. Зато серый бизнес через уклонение от налогов ставит более привлекательные цены или высшую маржу и таким образом зарабатывает больше.

Поэтому обязательное использование РРО в идеале увеличит поступления в бюджет и создаст справедливые условия для бизнеса.

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Главным минусом противники закона называют уничтожение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Ведь у предпринимателей возникает дополнительная обязанность отчетности при использовании регистраторов расчетных операций независимо от того, программные они или нет.

В любом случае предприниматели, которые работали по-белому, почувствуют куда меньше перемен, чем почувствует их теневой бизнес.