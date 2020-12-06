Бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабибн заявил о напряженной ситуации с коронавирусом на оккупированном полуострове. По его словам, жители Крыма не имеют доступа к эффективным лекарствам.

В то же время к возникновению непростой ситуации с COVID-19 в Крыму причастны российские туристы. Об этом Бабин рассказал в эфире "Апостроф TV".

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По его словам, на оккупированных территориях наблюдается ситуация импортозамещения и регулирования медицинских препаратов законодательством РФ, а в целом "таможенная" политика России запрещает ввозить лекарства из материковой Украины.

Кроме этого, оккупационные власти Крыма еще и не заботятся о надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии на полуострове в период пандемии.

Это парады, учения, "победобесие", которое у них продолжалось с апреля по июль. Также на ситуацию с коронавирусом влияет искусственно организованный в Крыму курортный сезон. Потому что никто не отменял все эти меры для россиян, которые незаконно приезжали в Крым, а это – миллионы людей и, конечно, в условиях пандемии представляли огромные риски для местного населения,

- уточнил Бабин.

По мнению бывшего представителя президента в Крыму, катастрофической является ситуация именно с медперсоналом. Его просто не хватает, чтобы лечить больных с COVID-19.

"Я не хочу сказать, что в других странах ситуация намного лучше, чем в Крыму. Но есть специфические факторы, которые, в частности, сводятся к тому, что так называемая "медицинская реформа" оккупантов, которая в Крыму продолжается с 2014 года по сей день, среди прочего, привела к катастрофической нехватке медперсонала. Поэтому в Крыму сегодня, как ни странно, медперсонала меньше, чем в больницах на подконтрольной территории", – добавил Бабин.

Что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму: