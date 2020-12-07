Украинская сторона пока не видит смысла в проведении очередного раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета МАУ. Прошло полтора месяца с последней встречи представителей двух стран, однако до сих пор Тегеран не выполнил достигнутых договоренностей.

Украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств. Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, сообщает Офис генерального прокурора.

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Генпрокурор встретился с послом Ирана

Встреча с Манучехром Моради состоялась по инициативе иранской стороны. На ней Мамедов отметил, что пока следствие в Украине и Иране идет отдельнымм путями.

Ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса,

– добавил он.

Обещанные выплаты за сбитый самолет

Вице президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди в конце ноября заявила, что государство несет персональную ответственность за сбитый самолет. Поэтому Иран намерен выплатить компенсации семьям погибших. Для этого в иранском госбюджете-2021 выделят 200 миллионов евро.

Обратите внимание! Самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит в Иране 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля - ​ воздух". В результате инцидента погибли 176 человек. Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. Больше о трагедии читайте по ссылке.